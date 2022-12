L’edifici de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona va acollir el passat dijous 1 de desembre la primera jornada del Girona Startups Challenge, organitzada per WOW! Startups, un projecte sense ànim de lucre per donar suport a startups de nova creació, conjuntament amb la Universitat de Girona.

La jornada tenia com a objectiu «posicionar Girona en el mapa tecnològic i digital europeu» i alhora «evitar la fuga de talent gironí», segons expliquen des de l’organització.

Dues idees de startup

El Girona Startups Challenge és la 1a jornada d’emprenedoria universitària de Venture Building on WOW! Startups va proporcionar dues idees de startup valorades en 100.000 euros cadascuna. Alguns emprenedors i jove talent universitari s’ajuntaran per tal de desenvolupar aquestes idees de startup i, així poder potenciar l’ecosistema del territori gironí, segons expliquen des de WOW! Startups.

Els inscrits van acudir a la jornada, on Jou Esparraguera, CEO de WOW! Startups i Fundador del Girona Tech Hub, va fer una explicació sobre el mètode de formació conscient de WOW! Startups, els conceptes claus pel desenvolupament d’una startup i les dues idees que hauran de desenvolupar els emprenedors escollits. Aquests treballaran conjuntament amb mentors amb l’objectiu que els ajudin a desplegar el projecte, consolidar-lo i projectar-lo per tal que dues noves Startups s’instal·lin dintre del territori gironí.

Al llarg de l’esdeveniment hi van tenir lloc diferents intervencions per part d’alguns actius dintre de l’ecosistema emprenedor, com per exemple, Laura Vall·llosera, directora de la Càtedra de Joves Emprenedors de la UDG, que va fer la presentació de la jornada. O, també, Cai Felip, CEO d’Union Avatars, un especialista dintre del món Web 3.0, avatars i metavers.

Des de l’organització expliquen que la jornada celebrada a la Universitat de Girona no va comptar amb tants assistents com esperaven, un dels motius als quals apunten és que alguns dels inscrits tenien pràctiques o altres compromisos que no van permetre que assistissin presencialment a la jornada, que es va iniciar a les 12 del matí. Tanmateix, apunten que hi ha hagut una inscripció mitjançant el formulari de la jornada «bastant elevada». Afirmen que «el jovent gironí s’ha implicat molt» i es mostren satisfets després de la celebració de la jornada.