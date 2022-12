A través de l'Oficina, a la qual es pot contactar a través d'https://invest.camarasdeasturias.es/, els inversors reben un servei d'assessorament personalitzat i integral: des del plantejament inicial del projecte, amb informació pràctica per a aproximar-se a les condicions i recursos de la regió, fins a l'acompanyament necessari per a materialització de l'activitat empresarial o la tramitació d'obligacions en compliment amb la normativa regional.

Els empresaris interessats a invertir a Astúries troben en les Cambres de Comerç d'Astúries, i més concretament en l'Oficina de Captació d'Inversions, un soci impulsor i un aliat per a desenvolupar la seva activitat en una regió que a més ofereix nombroses oportunitats.

Personalització del projecte

Per a l'avaluació inicial, s'elabora un perfil de la situació empresarial i les fortaleses que el Principat d'Astúries ofereix per al desenvolupament de cada el teu projecte en concret. Es tracta d'una resposta adaptada a les necessitats de l'inversor que permet aproximar-se a les condicions i recursos existents.

Per a aconseguir materialitzar el projecte, es realitzaria una cerca de la millor localització, ateses les necessitats d'instal·lacions, espai, logística, accés a infraestructures clau i a un entorn empresarial en el qual es puguin donar sinergies o encadenaments productius. En aquesta fase és clau el suport que brinden les Cambres de Comerç d'Astúries, que són un clar exemple del paradigma de la col·laboració publicoprivada, en estar directament vinculades amb entitats generadores de coneixement com a universitats, centres tecnològics, centres de recerca i unitats d'R+D privades; a més de la seva estreta relació amb l'administració pública, la qual cosa permet aportar contactes i interlocució directa per a l'òptim desenvolupament del projecte. També, entre altres serveis, s'identifiquen incentius i fonts de finançament tant públic com privada.

Les empreses aposten per Astúries

El Principat s'ha convertit en un escenari replet d'oportunitats en el qual destaquen sectors com l'agroalimentari, les energies renovables, la nanotecnologia i les indústries TIC o biosanitàries.

Algunes empreses com Amazon, Quirón Salut o Sialtrónica ja han fet el pas d'invertir al Principat. Perquè més enllà de gaudir de llocs amb un encant especial, o de menjar fins a sadollar el paladar de propis i forans, el Principat representa també un destí d'èxit per a establir la teva empresa.