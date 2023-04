«Les sol·licituds de participació a les activitats de Fent Empresa des de l’escola no paren de créixer des de principis d’any», assegura la Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG). El projecte que té com a objectiu principal apropar els alumnes de les comarques gironines al món de l’empresa i l’emprenedoria, en aquest primer trimestre de l’any, ha desenvolupat una quinzena d’actuacions.

Des de principis d’any, la FOEG han organitzat visites a les empreses Frit Ravich, Comexi, Mitsa o Valvi SPAR, a alumnes de primària, secundària i cicles formatius de centres com l’Escola Vall d’Aro, l’Institut Serrallarga, l’Institut Montilivi, entre d’altres.

Per tal de valorar l’edició del 2022 la FOEG va fer diferents enquestes als alumnes participants per extreure’n conclusions. En total van participar en les enquestes 448 alumnes. Segons la patronal, el 90% d’aquests avalua positivament i útil la seva participació en el projecte. Pel que fa als temes empresarials, els alumnes mostren coneixements correctes sobre què és una empresa. A més, els alumnes tenen bastant clar que una empresa no serveix només per guanyar diners, que l’empresa ha de cobrir necessitats del territori o oferir serveis, detalla la FOEG.

«Els joves no volen aprendre segons quins oficis perquè no els coneixen i, per tant, no els estimen. Amb aquest projecte volem combatre aquest desconeixement i impulsar a poc a poc vocacions», assegura el president de la patronal, Ernest Plana.