Els cellers de la Ruta del Vi DO Empordà han rebut un 69,5% més d'enoturistes durant el 2022 respecte del 2021. L'any passat, 28 cellers van registrar 80.374 visitants. Per procedència, dos de cada tres eren de l'Estat espanyol i van fer una despesa mitjana als cellers de 40,51 euros. L'evolució d'enoturistes a la Costa Brava entre els anys 2014 i 2022 – exceptuant els dos anys de pandèmia- indica que s'han més que doblat els visitants en nou anys, situant-se el creixement en un 126 %.

Aquest increment coincideix amb l’aposta per desenvolupar el producte enoturístic a la Costa Brava i amb la creació del club de màrqueting de la Ruta del Vi DO Empordà, sumada a la tasca del Consell Regulador de la DO Empordà i l'activitat promocional generada pels mateixos cellers visitables. A més, entre el 2019 i el 2022, el nombre d'enoturistes va augmentar un 43% malgrat la pandèmia.

Pel que fa a l'evolució de visitants als cellers per mesos de l’any s'observa una concentració relacionada amb els períodes de vacances de l’estiu –en què la Costa Brava rep el major nombre de turistes–, Setmana Santa i la Festa Nacional d'Espanya. L'agost de 2022 es van registrar 14.337 visitants als cellers –essent el mes de major afluència-, seguit pels 10.566 visitants al mes de juliol i, en tercera posició, pels 9.402 visitants al mes de setembre.

Alhora, en els mesos de temporada mitjana de 2022 –abril, maig i octubre- creix el nombre d'enoturistes respecte exercicis anteriors posant de manifest un esponjament de l'estacionalitat. L'abril de 2022 van registrar-se 5.672 enoturistes, al maig 6.692 i a l'octubre, 8.339 visitants. El mes de gener segueix essent el mes amb menys enoturistes als cellers empordanesos, amb 2.121 visitants.