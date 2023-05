Espanya emplena les reserves de gas al 90% sis mesos abans del que demana la UE

La Unió Europea s’ha llançat a tallar la seva enorme dependència del gas rus en plena invasió d’Ucraïna alhora que maniobra per garantir la seguretat del subministrament energètic. Després de salvar l’hivern passat sense grans problemes d’abastament, ara toca blindar-se de cara a la temporada hivernal, en què es concentra el consum de gas més gran.

La Comissió Europea i els Vint-i-set han aixecat un escut per blindar-se davant del pols de Vladímir Putin i entre les mesures implantades s’inclou l’obligació per als estats membres d’anar omplint els magatzems de gas per garantir el subministrament. Com ja va succeir l’any passat, el pla dissenyat per Brussel·les exigeix als estats membres complir volums mínims de reserves en diferents moments de l’any, amb l’objectiu final d’arribar a l’1 de novembre amb els magatzems plens al 90% de la capacitat.

Espanya ja ha aconseguit aquesta setmana superar aquest percentatge del 90% sis mesos abans del termini obligatori marcat per Brussel·les després d’una accelerada les últimes setmanes en la injecció de més gas. Els tres magatzems subterranis espanyols tenen més de 30.700 gigawatts hora (GWh) equivalents de gas i s’anticipen mig any a les exigències de la UE, segons confirmen els registres d’Enagás, l’operador del sistema gasista espanyol, que actualitza aquestes dades diàriament.

Les energètiques han disparat la injecció de gas dels emmagatzemaments espanyols en les últimes setmanes. Fa només un mes les reserves espanyoles estaven al 77% i en aquest període les recàrregues d’aquestes companyies han fet que l’ompliment hagi remuntat 12 punts percentuals de manera accelerada.

A més, Espanya també compta amb els tancs de la seva àmplia xarxa de plantes de regasificació (que concentren un terç de tota la capacitat regasificadora de la UE) i que actualment tenen un 73% d’ompliment de la seva capacitat, amb 16.785 GWh, segons una estimació tenint en compte els registres d’Enagás. En total, les reserves espanyoles totals permeten cobrir àmpliament una mica més de 40 dies del consum total de gas.

Les dues onades de fred que van colpejar Espanya amb poques setmanes de diferència (a finals de gener i principis de març) van provocar un augment del consum de gas natural molt per sobre de les previsions que es manejaven per a unes condicions meteorològiques normals. Enagás va arribar a activar l’estat d’operació excepcional en dues ocasions en un mes per l’alça de la demanda de gas per part de les llars i empreses provocada pel descens generalitzat de les temperatures.

L’increment extraordinari del consum de gas provocat per les onades de fred, juntament amb la menor injecció de gas als dipòsits, va portar les operadors gasistes a utilitzar part de les reserves acumulades de manera accelerada. Els magatzems subterranis van caure llavors per sota del 80% d’ompliment per primera vegada en set mesos, després de consumir en un mes un 15% de tot el gas guardat.

Endarreriment d’entrades

Els tres magatzems subterranis espanyols van arribar a assolir al mes de novembre una acumulació per sobre del 96,6%, amb un màxim de més de 34 TWh, que va portar Enagás a endarrerir algunes entrades de gas al sistema. L’operador va paralitzar durant uns dies les subhastes per injectar gas als emmagatzemaments subterranis i va activar un mecanisme preventiu per poder ajornar les descàrregues de vaixells a les plantes de regasificació en cas de ser necessari per l’alta ocupació.