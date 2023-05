Girona té un 30% menys d’oferta de pisos de lloguer que fa quatre anys

L’oferta d’habitatges de lloguer ha caigut fins a un 30% a les comarques gironines en els darrers quatre anys, si comparem les dades d’estoc del primer trimestre del 2019 amb les del mateix període del 2023, segons un estudi publicat pel portal immobiliari Idealista.

Girona, juntament amb Lleida, que registra les mateixes dades, és la segona província de Catalunya amb una baixada de l’estoc més pronunciada, només per darrere de Barcelona, que és la demarcació que ha registrat el descens més important d’oferta en aquests quatre anys a Espanya, amb una baixada del 43%.

A banda de Barcelona, a Girona només la superen, pel que fa a la baixada de l’oferta de pisos de lloguer, sis províncies de tot l’Estat:Madrid (-41%), Cuenca (-38%), Guadalajara (-35%), La Corunya (-35%), València (-32%) i Cantàbria (-31%).

Caiguda del 35% a Girona ciutat

Si posem la mirada en Girona ciutat, l’estoc de pisos per arrendar ha caigut un 35% en els últims quatre anys, segons les dades d’Idealista. A Catalunya, Girona és la segona capital de província que registra un major descens de l’oferta d’habitatge, només superada per Barcelona (-51%). A Catalunya, a Girona la segueixen Lleida (-34%) i Tarragona (-21%).

A Espanya, l’oferta d’habitatges de lloguer s’ha reduït un 28% en els darrers quatre anys. Cuenca és la capital on més s’ha reduït l’oferta durant aquests quatre anys, en caure un 59%. El segueix la ciutat de Barcelona, on també s’han reduït més de la meitat durant aquesta legislatura (-51%). A continuació, se situen les reduccions d’estoc de Pontevedra (-48%), València (-45%), Madrid (-44%), Ceuta (-41%), Ciudad Real i Guadalajara (-39% en tots dos casos).

Per comunitats, la reducció més gran s’ha donat a les comunitats de Madrid i Catalunya, amb una caiguda del 41% en totes dues. Els segueix Cantàbria amb un descens del 31%, Galícia (-29%), Castella-la Manxa i Euskadi (-25%). Per sota hi trobem les baixades d’oferta de les Canàries (-22%), la Comunitat Valenciana (-21%) i Extremadura (-20%).

Menys pisos en venda

Paral·lelament, els habitatges en venda també han disminuït durant el primer trimestre de l’any a les comarques gironines en comparació amb el mateix període de 2019. Concretament, ara a la província Girona hi ha un 7% menys de pisos a la venda, mentre que els habitatges s’han encarit un 13%, segons apunta un estudi d’Idealista. En canvi, a Girona ciutat aquesta xifra s’ha incrementat un 5%, amb una pujada dels preus del 7%.

A Espanya, l’oferta d’habitatges en venda s’ha reduït un 12% en els darrers quatre anys. En aquest mateix període, els preus dels habitatges han experimentat un increment del 15%.