Els hotels de la Costa Brava celebren que l’Imserso es torni a posar en marxa

El Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals ha dictat, amb data del 14 de setembre de 2023, una resolució per cada un dels recursos que les operadores Mundiplan, Soultour i Nautalia van presentar contra l’adjudicació a la seva competidora, Avoris Corporació Empresarial. Així doncs, el tribunal ha desestimat les al·legacions presentades a tots els casos i ratifica l’adjudicació a Avoris que podrà activar en els pròxims dies les vendes d’aquest programa. Aquesta resolució suposa que els prop de 900.000 programes de viatges de l’Imserso es tornin a reactivar.

Els hotels de la Costa Brava, sobretot els establiments de Lloret de Mar i Tossa de Mar, que són dels pocs de la demarcació que s’adhereixen cada any al programa, celebren que l’Imserso es torni a posar en marxa. Enric Dotras, president del Gremi d’Hostaleria de Lloret de Mar i vicepresident del Patronat de Turisme de la Costa Brava, aplaudeix que “la situació s’hagi desencallat”, tot i que remarca això no hauria de tornar a passar “perquè no és el primer cop que hi ha problemes amb la licitació del programa de l’Imserso”. Davant el retard, el gremi demana “la posada en marxa immediata del programa” malgrat que Avoris ja ha confirmat que les places no es posaran a disposició dels beneficiaris del programa fins a finals d’octubre o principis de novembre. D’altra banda, entre les peticions, Dotras també demana la rendibilitat del programa perquè “els establiments hotelers han de fer font a l’augment dels costos de producció” perquè els preus se situen “sota preu de mercat”. Sense transport, passar vuit dies a la Costa Brava (7 nits) costa 210,72€ i hostatjar-se dues nits més, el preu augmenta a 253,65€.

Objectiu “desestacionalitzador”

La reactivació del programa deixa enrere la situació de paràlisi del sector que afectava als hotels de la Costa Brava que es platejaven si abaixar la persiana o mantenir-se oberts al públic en temporada baixa. “En total, nou hotels de la zona adherits al programa destinen 5.000 places pels beneficiaris del programa. Un nombre que permet als establiments mantenir-se oberts en aquesta època de l’any, quan hi ha menys afluència de públic” explicava Dotras fa uns dies i advertia que si els hotels tancaven, els principals damnificats “eren els treballadors, ja que els hotels no podran mantenir tots els seus llocs de treball”.

“L’Imserso és la base perquè els hotels no tanquin en temporada baixa perquè la majoria d’habitacions es destinen a aquest públic" Enric Dotras - President del Gremi d’Hostaleria de Lloret de Mar i vicepresident del Patronat de Turisme de la Costa Brava

D’altra banda, l’afluència dels beneficiaris de l’Imserso en temporada baixa també permet als hotels desestacionalitzar el turisme, un repte que el sector persegueix des de fa temps. “L’Imserso és la base perquè els hotels no tanquin en temporada baixa perquè la majoria d’habitacions es destinen a aquest públic. A partir d’aquí, els hotels executen polítiques de comercialització com són l’oferta al mercat sènior europeu i a operadors turístics durant la temporada hivernal o l’organització de viatges de proximitat, que complementen al programa per a gent gran. Però sense l’Imserso això no és possible” comentava el president del Gremi. Dotras també remarcava que si aquest públic no arriba en temporada baixa, la resta de sectors també es veuran perjudicats perquè, més enllà de les estades als hotels, el programa organitza sortides a restaurants o preveu visites i excursions a punts d’interès cultural o turístic del municipi que “beneficia molts sectors de la zona, com podrien ser el gastronòmic o el cultural”.