Càritas denuncia que la lentitud de l'administració a l'hora de preparar la documentació per regularitzar immigrants afecta directament a moltes empreses gironines. L'entitat assegura que fan cursos de formació a moltes persones que, un cop han passat tres anys, intenten fer els tràmits per poder aconseguir el permís per treballar. Per aconseguir-ho és necessària una oferta de feina d'alguna empresa. El problema arriba quan, un cop la tenen, l'empresari es tira enrere al veure que pot trigar entre nou mesos i un any fins que aconsegueixi l'aprovació del govern espanyol. Per tot plegat, la directora de Càritas a Girona, Dolors Puigdevall, exigeix "celeritat" i lamenta que qui ho paguin siguin "els més vulnerables".

Si tot va bé a principis del 2024 la Mimouna ja anirà al seu lloc de feina de l'empresa Tina Neteges de Girona amb el seu contracte laboral. Si fos per ella i per l'Àlex Bascuñana, que és el propietari, ja estaria treballant fa mesos. De fet, la Mimouna va fer les pràctiques d'un curs de Càritas a Tina Neteges i l'Àlex va voler-la contractar. Aleshores va passar el que sol ser habitual, que els tràmits per regularitzar la situació de la Mimouna anaven per llarg, en aquest cas uns nou mesos. Tina Neteges, però, és una de les poques excepcions que hi ha a la demarcació de Girona i aposta per esperar-se i mantenir el compromís de contractar aquesta persona, tot i la demora en la documentació.

Una demora que Càritas considera "evitable" amb la contractació de personal a l'administració perquè "desencalli" molts expedients i puguin ser un "cas d'èxit" com el de la Mimouna. "Nosaltres posem la persona al centre i per a nosaltres és molt important que es creï un vincle perquè tot vagi bé. Nosaltres l'ajudem i ells ens solucionen un problema de personal", explica l'Àlex.

De fet, des de l'empresa assenyalen casos com el d'una treballadora d'origen senegalès a qui van regularitzar el 1995 i que actualment és una de les responsables de l'empresa de neteja. "Això demostra que val la pena confiar en les persones i és una llàstima que tenint el mateix objectiu, costi tant", explica l'Àlex.

Tres anys

Cal tenir en compte que el temps que triguen en poder regularitzar la seva situació és posterior als tres anys que, de mitjana triguen a poder començar amb els tràmits. En aquest sentit, Càritas lamenta que hagi de passar tant de temps fins que una persona que vol treballar i que té oportunitats de feina pugui, finalment, aconseguir el permís.

Amb tot, Puigdevall reconeix que hi ha certes fórmules per poder agilitzar els tràmits i que no hagin de passar tants anys. En aquest sentit, la directora de Càritas explica que els cursos de formació poden servir com una eina per intentar anar més ràpid i més si inclouen pràctiques en empreses, cosa que permet posar en contacte treballador i empresari.

La demanda per agilitzar la contractació ha estat unànime a la jornada que Càritas ha organitzat a l'espai de la Mercè de Girona. Allà s'hi ha trobat amb el recentment reelegit president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega, que ha assenyalat que la voluntat de moltes empreses és "poder trobar treballadors competents" i ha lamentat que en ocasions "s'eternitzin" els processos de contractació d'aquestes persones per la burocràcia.

Fàbrega ha remarcat que les "empreses no són juristes" i que moltes vegades no són conscients de certs tràmits que poden facilitar una regularització més àgil del treballador. Per això, ha agraït la feina de Càritas i les entitats del tercer sector que treballen amb aquestes persones.