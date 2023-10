L’ocupació rural pel pont del 12 d’octubre a Girona serà del 56%, per sota la mitjana catalana

L’ocupació dels allotjaments rurals pel pont d’octubre, que aquest any tindrà una duració de quatre dies, se situa en una mitjana del 56%, segons dades d’Escapadarural.com, la plataforma digital especialitzada en turisme rural que recull dades de més de 19.000 establiments rurals.

Una previsió que se situa lleugerament per sota de la mitjana d’ocupació de Catalunya que es calcula que fregarà el 60%, la tercera més alta de tot Espanya. En gran part hi contribueix Barcelona on es preveu que els allotjaments rurals tinguin una ocupació mitjana del 68%. Pel que fa a la resta de províncies, s’espera que els establiments rurals de Lleida s’omplin en un 57% i els de Tarragona en un 54%.

Per províncies, Navarra liderarà l’ocupació rural d’Espanya amb una mitjana del 54% amb pics que arribaran fins al 80%. Seguint a Navarra, Toledo, Palència, Barcelona, Sòria, Terol lideraran l’ocupació amb dades entre el 65 i el 69%. A continuació, els establiments de Zamora, Las Palmas, Segovia, Osca i Cadis tindran una ocupació pel pont entre el 60 i el 65%.

Al capdavall de la llista, La Rioja (51%), Astúries (52%), Castella La-Manxa (53%) i el País Basc (54%) són les províncies on s’espera menys ocupació.

De cara als propers festius com el pont de desembre, Nadal i Cap d’Any, segons recull el portal especialista en turisme rural, s’espera que l’ocupació superi la mitjana que hi ha hagut els caps de setmana de setembre, que s’ha situat entorn del 40%.