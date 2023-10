L’Alt Empordà, pol d’atracció de treballadors estrangers

L’Alt Empordà és una de les comarques de Catalunya que contracta a més treballadors estrangers. Segons dades de l’últim dia de setembre de l’Institut Nacional d’Estadística (Idescat), el 24,9% dels treballadors de la comarca són estrangers. Una proporció que la situa com la segona de Catalunya amb un percentatge més elevat d’estrangers, només per darrere de Segarra (33,3%). El mes passat a l’Alt Empordà hi treballaven 15.710 estrangers, una xifra que ha crescut quasi un 5% en un any.

Pel que fa al nombre de dones afiliades a la Seguretat Social, l’Alt Empordà és la comarca on més dones contractades hi ha hagut d’un any per l’altre. En comparació amb el setembre de 2022, en el d’enguany el nombre de treballadores ha crescut un 5,6% arribant a les 28.815 afiliacions, que representen el 45,8% del total d’afiliats. La comarca alt-empordanesa també lidera el creixement del nombre d’afiliats menors de 30 anys. Amb un creixement interanual de l’11,7% se situa com el territori amb un augment més accentuat juntament amb Terra Alta.

L’hostaleria i la temporalitat

El sector serveis, que frega el 80% de les afiliacions, ha augmentat a tot Catalunya en 113.025 afiliacions al setembre respecte al mateix mes de l’any anterior. Una xifra que representa un increment del 4,0%, el més elevat de tots els sectors. El creixement d’aquest sector, en nombres relatius, també ha estat encapçalat per l’Alt Empordà, on el nombre d’afiliats ha crescut un 6,1%, el percentatge més alt. No obstant això, és una de les comarques, juntament amb el Baix Empordà, amb el grau de temporalitat més baix. Estretament vinculades al turisme, els treballadors de les comarques han pagat la temporalitat que caracteritza aquest sector. Al setembre, tot i ser el primer mes del que es considera temporada baixa, el grau de temporalitat del Baix Empordà ha estat del 8,7% i el de l’Alt Empordà del 9,2%, els dos més baixos de Catalunya. En tercer lloc, la comarca gironina de la Selva, amb un grau de temporalitat del 9,9%, tanca el podi de les comarques on els treballadors tenen contractes de menys durada. Relacionant la temporalitat amb el sexe de les afiliacions, les dones són les que més acusen la temporalitat a les tres comarques gironines, firmant contractes més curts que els homes.

Contractes parcials

A més de tenir el tercer grau de temporalitat més baix de Catalunya, la Selva registra el grau de parcialitat més baix de les afiliacions a la Seguretat Social (15,3%). Pel que fa a l’Alt Empordà (16,6%) i el Baix Empordà (17%) també tenen un dels graus de temporalitat més baixos de tot el territori català. A les tres comarques, les dones, amb una diferència que supera el 10% respecte als homes, són les que tenen jornades més curtes.