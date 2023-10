La fusteria Llaussàs, premiada com a«empresa de llarg recorregut»

L’acte que la Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG) va celebrar ahir a l’Auditori de la Sitja va tenir com a principals protagonistes a quatre empreses gironines que van ser reconegudes pel recorregut , pel seu model empresarial i pel seu bon fer en l’àmbit de la Responsabilitat Social Corporativa, el tema central de l’acte.

La fusteria Llaussàs de Flaçà va rebre el reconeixement com a empresa de llarg recorregut. Al capdavant de la fusteria hi ha actualment la vuitena generació que fa mantenir viva a una empresa de més de dos-cents anys. Més enllà del seu centenari recorregut, la FOEG va voler premiar a la fusteria per, d’una banda, reivindicar «la figura dels paletes i els instal·ladors», i d’altra, per demostrar que «la patronal també té en compte a les empreses petites».

Casos d’èxit

Com a casos d’èxit la patronal va reconèixer a «les empreses que durant els anys 2022 i 2023 han experimentat un creixement important, han ampliat plantilla o instal·lacions; o bé s’han obert a nous mercats». Tenint en compte aquestes premisses, el càmping La Ballena Alegre de Sant Pere Pescador es va endur el primer reconeixement per la seva aposta «per la sostenibilitat ambiental en un moment d’emergència climàtica» i perquè el seu model s’ha convertit «en un exemple a seguir». Des del càmping han dut a terme la campanya vacances sostenibles que, com va explicar Toni Castellar, director del càmping, es basa en «dur a terme projecte de reducció de la petjada de CO2 per ser més sostenibles amb el medi ambient». Una lluita sostenible que els ha permès rebre també ser guardonats com el càmping més sostenible d’Europa per la guia internacional alemanya de càmpings i caravanes.

El Grup Padrosa, que enguany celebra 100 anys d’història logística a l’Empordà, va rebre el segon reconeixement com a cas d’èxit. Entre els motius del reconeixement, FOEG va destacar que «han estat pioners a tenir vehicles d’última generació» i també «han estat dels primers a fer transport internacional». Durant la recollida, com un dels objectius de responsables, Pere Padrosa, director del grup, va assenyalar que «el perill al volant els ha fet ser més responsables i inclusius» i va recordar que «porten 30 anys involucrats en la igualtat de gènere en un sector eminentment masculí».

Premi RSC

L’últim guardó de la nit se’l va endur el Festival Vallviva. Aquest festival és un projecte que va néixer amb la finalitat de recaptar diners per a la investigació del càncer. La seva organització és totalment privada i compta amb el suport de 213 empreses. Cada any, des de la merceria més petita d’Olot fins a empreses de gran dimensió com Noel Alimentària participen en el Festival.