La construcció i l’enginyeria no calen entre els joves

El problema de la manca mà d’obra s’està estenent a molts sectors de l’economia espanyola, és el cas de la construcció i l’enginyeria, que necessiten centenars de milers de llocs de treball en els anys vinents atès el poc atractiu que desperta entre els joves i la manca de relleu generacional.

D’acord amb l’Observatori de l’Enginyeria d’Espanya calen 200.000 nous enginyers durant la dècada entrant, mentre que segons els càlculs de la Confederació Nacional de la Construcció (CNC) es necessiten 700.000 treballadors en els propers exercicis per poder executar els fons europeus. No obstant això, 8 de cada 10 empreses tenen dificultats per trobar els professionals que necessiten, un desajust que es manté en màxims històrics, segons la companyia especialitzada en capital humà ManpowerGroup.

Les empreses d’enginyeria han d’explicar més i millor què fan a la societat, el valor de la seva activitat; s’han d’acostar als joves fomentant noves vocacions; potenciar la col·laboració amb les universitats i actualitzar la formació dels estudiants; afavorir la inserció laboral i utilitzar la innovació com a via d’atracció de talent jove, proposa el president de la patronal d’enginyeria Tecniberia, Joan Franco.

I és que, reconeix que cada vegada són menys els estudiants d’enginyeria, cosa que explica que en aquests moments hi hagi una forta carència de professionals, un dèficit que anirà en augment i que cal remeiar.

«Hem d’oferir bons projectes i hem de pagar-los bé», subratlla el president de Tecniberia, que recentment s’ha unit a la Reial Acadèmia d’Enginyeria per fomentar les vocacions de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques i donar més visibilitat a la dona a la dona enginyeria.

Des de Seopan, la patronal que agrupa grans constructores i concessionàries, el seu president, Julián Núñez, creu que encara que la formació actual és de les més prestigioses, no està adequada a la realitat i tampoc als desafiaments futurs que es presenten en matèria d’infraestructures. Pel que fa a això, entén que cal prendre decisions urgents i importants per fer més atractiva la professió, modernitzar la regulació i donar més veu als enginyers.

La presidenta de l’Associació Nacional de Constructors Independents (ANCI), Concha Santos, creu que aquesta manca de vocació cap a aquest tipus de carreres s’ha vist condicionada per la crisi econòmica passada, en què molts joves van veure que aquestes empreses ja no tenien feina, que hi havia molt atur o que calia anar-se’n fora d’Espanya per trobar una oportunitat laboral. Per això, ha insistit que és fonamental mantenir en el temps i al marge de cicles polítics i econòmics una inversió estable i suficient.

El president de la patronal CNC, Pedro Fernández Alén, es mostra contundent: «la construcció ja no és carretó i maons, és una altra cosa», així ho ha assenyalat després de demanar ajuda a l’Executiu per aconseguir que el sector de la construcció aconsegueixi atraure demandants de feina. En aquest sentit, ha insistit que hi ha un problema «especialment greu» de manca de mà d’obra qualificada i jove i de relleu generacional.