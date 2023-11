El pròxim pagament de l'Ingrés Mínim Vital serà l'últim amb la revaloració actual del 8,5% de l'IPC, i a partir d'ara serà diferent. L'índex es calcula amb les dades obtingudes en un any comptant des del desembre i el novembre de l'any següent, per això al novembre arribarà un notable increment. Nombrosos factors han influït en aquesta pujada, però la principal és la inflació dels preus.

Més de dos milions de persones es beneficien de l'IMV i està adreçada a persones que no tenen els ingressos necessaris per poder afrontar les despeses necessàries per sobreviure mes a mes. Des que es va aprovar el 2020, s'ha anat revisant anualment per ajustar-la a les necessitats dels seus beneficiaris. L'import dels ingressos depèn de les condicions personals de cada persona fins a un màxim que representa el 75% del Salari Mínim.

L'Ingrés Mínim Vital pujarà notablement

El nou pagament de l'IMV inclourà el 15% corresponent a l'IPC que se'ls aplica amb caràcter extraordinari des de fa uns quants mesos. La revisió d'aquest indicador reflecteix una gran pujada dels preus provocada per la situació internacional. Si tot continua així, probablement, l'any vinent també s'incrementi. Les dades oficials es coneixeran el 29 de novembre quan l'Institut Nacional d'Estadística publiqui la dada avançada de l'IPC.

No serà fins al 2024 quan es coneguin les dades oficials que influiran directament a la revaloració de les pensions i l'IMV. Tot i això, ja es coneixen algunes previsions que diuen que les pensions contributives pujaran al voltant del 4%. D'altra banda, les no contributives incrementaran fins que representin el 2027 el 75% del llindar de la pobresa.

D'aquesta manera, totes les persones que rebin un d'aquests pagaments del govern han d'estar atents als seus comptes per conèixer la nova quantitat dels seus ingressos mensuals.