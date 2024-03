El Grup Nomo, cadena de restaurants japonesos que va néixer el 2007, preveu aconseguir unes vendes que rondin entre els 18 i els 19 milions d'euros el 2024, la qual cosa suposarà fins a un 18% més, després de tancar el 2023 amb una facturació de 16 milions d'euros, al mateix temps que impulsarà la seva aliança estratègica amb El Corte Inglés.

En concret, la firma de restauració encara amb optimisme aquest exercici en el qual preveu obrir el seu restaurant insígnia a Barcelona, amb un local de 500 metres quadrats a l'Eixample. "És el projecte més important a nivell d'inversió que hem realitzat fins a la data amb prop de 1,6 milions d'euros", ha avançat a Europa Press el director general de Grup Nomo, Borja Molina-Martell.

"Volem donar-li la seva pròpia personalitat. És un projecte molt important, perquè per grandària ens permetrà treballar diferents coses que fins ara no podíem. Així, en la planta de carrer, que té 350 metres, posarem la cuina en el centre, la qual cosa ens permetrà ampliar la nostra oferta gastronòmica. A més, la cocteleria tindrà un pes important i hi haurà alguna novetat més en el pis de dalt. Busquem un espai on el client estigui molt a gust i pugui estar gaudint durant més temps", ha explicat, assenyalant que de l'interiorisme del local s'encarrega l'estudi de Ricard Trench.

Un concepte que espera poder replicar al llarg de 2025 a Madrid, on compta actualment amb un restaurant. "La nostra idea és portar aquest concepte el 2025 a Madrid a la zona del Bernabéu o el barri de Salamanca", ha reconegut Molina-Martell.

Una altra via de creixement del grup és l'aliança amb El Corte Inglés a través de la marca Nomo Market -el 'naming' amb el qual va iniciar el seu 'delivery' fa 12 anys i que després va passar a dir-se Nomomoto-, el nou format de cuina contínua i immediata, complementat amb servei 'take away', que compta ja amb una seu en el Gourmet Experience de Goya a Madrid i en el de Diagonal a Barcelona.

"L'aliança estratègica amb El Corte Inglés per a nosaltres és molt important. Portem treballant des de 2019 i per la pandèmia es va retardar. De la mà d'El Corte Inglés podem arribar a moltes més ciutats d'Espanya, sent presents amb locals de restauració dins del gurmet, com el de Goya o amb corners de sushi dins dels supermercats com en el de Diagonal", ha assenyalat.

El conseller delegat del grup ha avançat que al maig tenen previst obrir dins del nou supermercat de Francesc Macià, que assegura que "serà un projecte espectacular". "La idea és créixer primer a Barcelona i Madrid per després obrir en diferents ciutats", ha precisat a Europa Press.

Nomo desembarcarà a altres ciutats a partir de 2026

D'aquesta manera, el full de ruta del Grup Nomo es focalitzarà a continuar obrint projectes a Barcelona i Madrid durant aquest any i el 2025, per afrontar el salt a altres ciutats a partir de 2026. "En el nostre pla estratègic tenim marcades ciutats com Saragossa o València i el País Basc, però veurem com està el mercat en aquell moment", ha precisat Borja Molina-Martell.

D'aquesta manera, 15 anys després de la inauguració del seu primer local, Borja Molina-Martell i el seu germà Juan Molina-Martell, el seu cunyat, Ramón Jiménez, i el seu soci japonès, Naoyuki Haginoya, el Grup Nomo compta ja amb una xarxa de 10 restaurants situats a Barcelona (Nomo Gràcia, Nomo Galvany, Nomo Sarrià i Nomo Market en El Corte Inglés de Diagonal), en la Costa Brava associats amb la família Figueras i Xavier Rocas (Far Nomo, Nomo Nàutic i Nomo Mar), a la ciutat de Girona (Nomo Girona), també amb la família Figueras i Roca, i a Madrid (Nomo Bragança i Nomo Market en El Corte Inglés de Goya).

El negoci del grup es complementa amb Nomomoto, el servei de lliurament a domicili i 'take away', que opera a Barcelona des de fa més de deu anys i a Madrid des de fa dos.