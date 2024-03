Saps que el propietari de l'habitatge on vius et pot fer pagar els honoraris de la immobiliària?

Estàs buscant un pis de lloguer? T'expliquem les despeses de les quals t'hauràs de fer càrrec. La Llei d'Habitatge regula què ha de pagar l'inquilí i què el propietari, entre molts altres afers; però, saps que, tot i que, en principi, el propietari de l'habitatge s'ha de fer càrrec de les despeses de la immobiliària, t'ho pot carregar a tu? T'expliquem com funciona.

Els honoraris de l'agència immobiliària

Aquesta despesa l'ha de pagar el propietari de l'habitatge, ja que ell ha sol·licitat els seus serveis per buscar un inquilí i per fer tots els papers. La veritat és que, realment és una garantia perquè tens un suport si passa quelcom.

Però, sabies que en determinades circumstàncies, el propietari li pot passar la despesa a l'inquilí?

El propietari ha de pagar en aquests casos

Lloguer habitatge habitual

El propietari de l'habitatge s'ha de fer càrrec dels honoraris de la immobiliària sempre que, la condició de lloguer sigui habitual. O dit d'una altra manera, si el lloguer a l'inquilí no és temporal, per uns mesos, per exemple, el càrrec anirà directament pel propietari. En cas que, l'habitatge de lloguer es converteixi en la residència habitual de l'inquilí, aquest no se n'haurà de fer càrrec.

Lloguer de naus, locals, despatxos, garatges i trasters

Com aquest tipus de lloguer no entra com a habitatge, no entra dins la normativa que regula els honoraris, despeses i altres condicionants.

Quan ha de pagar l'inquilí?

Us deixem les condicions en les quals, el propietari us pot fer pagar els honoraris de la immobiliària:

Contracte temporal

En el moment en què el contracte és temporal, el propietari pot decidir passar el càrrec dels honoraris a l'inquilí. Els contractes temporals són aquells amb una durada inferior a un any. Sovint aquests lloguers es fan a estudiants o treballadors que marxen a exercir en una seu a un altre lloc del territori...

Llogar una casa de luxe et pot sortir car / freepik

Lloguers turístics o habitacions

El lloguer d'habitacions es regula pel Codi Civil i el turístic segons les normatives de cada comunitat autònoma. Les habitacions no són considerades com residència habitual.

Lloguers d'habitatges de luxe

Aquests habitatges són menys comuns i han de tenir certes característiques. Si compleixen aquestes dues, el propietari us pot carregar les despeses de la immobiliària: