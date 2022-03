Lucía Galán, més coneguda com a 'Lucía mi pediatra', ens explica en aquest vídeo les nou claus que hem de tenir molt en compte si estem passant o algun dia passem per un divorci, sobretot pel que fa als nostres fills i filles. El vídeo forma part del curs de la plataforma: 'Educar en salud y bienestar a tus hijos', impartit per Lucía Galán i que pots trobar a Educar Es Todo de Prensa Ibérica, del mateix grup editorial que Diari de Girona, en el qual també tractem altres temes com educar en l'atenció o educar en salut i xarxes socials amb responsabilitat.

Anem amb el tema que ens concerneix en aquest article i que ens preocupa bastant: com afrontar un divorci. Lucía ens diu que, segons la seva pròpia experiència, pot extreure nou aprenentatges molt importants: Sigues honest amb els teus fills, contesta a tots i cadascun dels seus dubtes i pors. Recorda que es pot parlar amb els fills de gairebé qualsevol tema triant les paraules adequades Els meus fills són molt importants en la meva vida, però la meva felicitat i estabilitat també ho són. Això és una cosa que hem de tenir molt present, perquè a vegades ens centrem tant en ells que no ens adonem que mai podrem donar-los el millor de nosaltres, com a mares i pares, des de la tristesa, l'apatia, la pena o el dolor. La meva maternitat és meva, de ningú més. En el cas de tenir una nova parella, Lucía apunta: «La meva nova parella és això, la meva parella. Algú que jo trio per gaudir del camí junts. Però no és el pare dels meus fills. Els meus fills ja tenen un pare». Mai utilitzis als teus fills com a arma. Així que, abans d'entrar en discussions i atacs estèrils, Lucía Galán posa l'accent en una cosa molt important respecte a això: «Que quan ells ens recordin, ho facin amb el convenciment que la nostra va ser una separació cordial, preservant en tot moment el seu benestar i harmonia. No hi ha major gest de generositat que aquest».. Mai parlis malament de la teva exparella als teus fills, tampoc en públic. El respecte cap a la persona que t'ha donat el que més vols, els teus fills, és fonamental. No ens oblidem d'això, perquè al contrari, repercutirà de manera negativa en els nostres fills i en el nostre entorn. Molt important: dona't permís per tornar a sentir. Lucía ens aconsella: «Parla amb els teus fills amb sinceritat de l'amistat, de l'amor i de les seves diferències a l'hora de relacionar-te amb les persones. Sense por, sense ambigüitats, però no trepitgis l'accelerador, tingues paciència, mantingues aquesta petita parcel·la de la teva vida en la intimitat». No obstant això, quan arribi el moment i et sentis còmode, tranquil, confiat i creguis que és el moment d'explicar als teus fills que tens una nova relació, fes-ho, dient a les coses pel seu nom, sempre. No permetis, en cap concepte, que els teus fills se sentin culpables. Com ens indica Lucía, «arrasem amb la seva autoestima, i el sentiment de culpa els devorarà». I si has de repetir-ho infinitat de vegades, ho fas. Perquè això és una cosa que sol donar-se en els fills i filles de pares divorciats, així que tinguem-ho molt en compte i repetim-li-ho les vegades que faci falta perquè mai se sentin culpables del que està passant. No et sentis culpable per haver pres una decisió pensant en tu. Si tu no penses en tu, si tu no t'escoltes per descobrir quines són les teves necessitats de veritat, qui ho farà? No permetis que et jutgin, connecta únicament amb tu, amb els teus fills, amb la teva família, amb el qual encara és la teva parella. I una vegada prenguis la decisió, avança. Amb por? Per descomptat. Però amb la certesa que més enllà d'aquest salt, trobaràs una vida molt millor per tu i, per tant, per tots els que t'envolten. Recorda, com ens diu Lucía: «Si jo estic bé, ells estan bé». I, finalment, un aprenentatge que hem de tenir SEMPRE ben present: tens dret a ser feliç, així que, viu.