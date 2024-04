Esquerra destaca l'impuls dels micropobles

L’endemà que el Govern aprovés el Projecte de llei de l’Estatut de Municipis Rurals, la vicepresidenta Laura Vilagrà ha visitat dos municipis de comarques gironines de menys de 1.000 habitants: Camós i Sant Martí Vell. Justament ha estat en aquest municipi del Gironès on Vilagrà, després de finalitzar la visita institucional, s’ha trobat amb diversos alcaldes i alcaldesses de micropobles i han pogut conversar sobre els reptes que tenen els municipis més petits en el seu dia a dia.

Una de les representants municipals que ha participat a la trobada ha estat l’alcaldessa d’Ordis i número 3 de la candidatura d’Esquerra Republicana a les eleccions al Parlament per la circumscripció de Girona, Anna Torrentà. Torrentà ha posat en relleu que “amb el govern d’Esquerra Republicana ha estat la primera vegada que els micropobles ens hem sentit escoltats pel Govern de la Generalitat, ja que s’han començat a aplicar polítiques pensades pels municipis més petits”.

En aquest sentit, l’alcaldessa d’Ordis ha explicat algunes de les mesures que el Govern Aragonès ha implementat pels micropobles com la de portar oficines bancàries mòbils als municipis que no disposen d’aquest servei o l’ajuda que han rebut els micropobles per poder contractar espectacles culturals de qualitat. “d’aquesta manera, els nostres veïns i veïnes, sovint d’edat més avançada, no s’han de desplaçar a les capitals de comarca o a municipis més grans per fer tràmits bancaris o per gaudir de concerts, teatre o projeccions de cinema”.

Així mateix, Torrentà també ha fet esment a les subvencions concedides per l’ACA als municipis per tal d’arreglar canonades i fuites de la xarxa d’aigua “que en molts casos representa una xifra similar a la que pot tenir el pressupost municipal anual d’un poble petit”. Una altra de les iniciatives que ha posat en valor ha estat la integració de l’escola bressol rural dins les escoles rurals, mesura implementada el curs 2022-23 i que va permetre que moltes municipis de menys de 2.500 habitants poguessin oferir els cursos d’I1 i I2 al mateix centre escolar: “que els nens i nenes puguin gaudir de l’etapa educativa al seu municipi és imprescindible per a la cohesió territorial i per la igualtat d’oportunitats”, ha conclòs Torrentà.

Finalment, una altra de les polítiques que ha remarcat com a molt important per als micropobles ha estat els complements salarials aprovats per aquell personal sanitari que treballi en zones rurals “que permetrà que tothom, visqui on visqui, tingui garantida l’atenció sanitària que mereix”.