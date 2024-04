El PP ofereix "mà dura" contra els ocupes i els multireincidents

El candidat del Partit Popular per Girona, Jaume Veray, demana als gironins que confiïn en el PP per plantar cara a la delinqüència en tots els carrers de la província. "Oferim solucions de veritat i ens avala la gestió, com passa a Badalona", afirma.

"Mentre l'independentisme, amb la complicitat del socialisme, parlen d'amnistia i procés, els catalans pateixen la deixadesa del Govern de Sánchez i la Generalitat en matèria de seguretat. A Catalunya es produeixen la meitat de les ocupacions que hi ha a España i les comarques de Girona pateixen molt greument aquesta xacra", ha indicat. "Ni Catalunya ni Girona poden seguir sent el paradís dels ocupes i els delinqüents, necessitem mà dura, contundència i mesures concretes", afegeix.

El PP defensa que cal expulsar els estrangers multireincidents, desallotjar els ocupes en 24 hores i castigar amb més intensitat la reincidència en delictes com l'ocupació, els robatoris i els furts.

El Partit Popular fixa com a referent Xavier García Albiol a Badalona com alcalde i la seva "fermesa contra la inseguretat" i Jaume Veray es compromet a "actuar a la província de Girona amb la mateixa duresa que Albiol a Badalona contra els delinqüents. Uns altres parlen, nosaltres actuem".