Salvador Vergés: "Hem d'impulsar la transformació digital de les empreses per tal que siguin més competitives"

El cap de llista de Puigdemont x Catalunya Junts+ a les comarques gironines, Salvador Vergés, ha posat el focus avui en "la necessitat d’impulsar la transformació digital de les empreses per tal que siguin més competitives. “Hem de crear les condicions per competir al màxim nivell en el camp tecnològic i digital i transformar les noves oportunitats en creixement econòmic i ocupació de qualitat", ha assenyalat.

Vergés i la candidata Maria Àngels Planas s'han reunit avui amb els responsables de l’Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona (AENTEG), i han recollit les demandes i necessitats del sector. El cap de llista ha avançat que el Govern que sorgeixi després de les eleccions del 12-M farà una “aposta decidida pel desplegament de la xarxa de fibra òptica allà on encara no hi sigui, perquè millorar la connexió és clau, independentment del municipi on desenvolupin la seva activitat”. En aquest sentit, Vergés s’ha referit a “revertir la triple bretxa digital”, que segons ha explicat afecta, en primer lloc, l’adquisició dels recursos i equipaments necessaris per a tenir-hi accés, en segon lloc, la formació, que permeti a la població assolir les competències tecnològiques i, en tercer lloc, la millora de l'accés a la xarxa i la connectivitat per utilitzar-los.

“Desplegarem les infraestructures necessàries per assegurar que tot el territori té accés a una xarxa d’alta capacitat, garantint la cohesió territorial, la igualtat de condicions, la connexió, i per tant, la competitivitat de les empreses”, ha afegit. Així mateix, el candidat ha insistit que cal “acompanyar les empreses durant els processos de digitalització aplicant polítiques necessàries perquè Catalunya es converteixi en un referent en la digitalització d'empreses. Establirem una política fiscal ajustada a les necessitats del sector”, ha destacat.

“La nova economia requereix professionals capacitats en habilitats digitals. Per aquest motiu desplegarem polítiques per millorar la formació en àrees com la programació, la ciberseguretat i l'analítica de dades”, ha remarcat el candidat, que ha recordat que és imperatiu aplicar polítiques per a “atreure i retenir el talent internacional per a enfortir l'ecosistema digital”.