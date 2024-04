Els partits afronten el 12-M amb llistes continuistes, algun fitxatge nou i polítics pendents de l'amnistia

Els partits afronten les eleccions al Parlament del 12 de maig amb llistes continuistes. Repeteixen tots els caps de cartell excepte Laia Estrada de la CUP. Destaca algun fitxatge com la número 2 de Junts, l'empresària forjada a Silicon Velley Anna Navarro. En canvi, tant ERC com el PSC han optat per posar dones amb perfils negociadors en segona posició, Laura Vilagrà i Alícia Romero respectivament. Totes dues han estat protagonistes de l'acord de pressupostos entre els dos partits. Junts recupera Josep Rull, l'únic ex pres polític de l'1-O que es presenta a les eleccions. I a les llistes també hi ha polítics pendents de l'amnistia, el mateix Carles Puigdemont, Lluís Puig i els republicans Josep Maria Jové i Ruben Wagensberg.

Romero es consolida com a mà dreta d'Illa

La fins ara portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, escala posicions i se situa de número 2 a la llista dels socialistes per al 12-M. D'aquesta manera, es consolida com a mà dreta de Salvador Illa al Parlament, un paper que ja ha exercit aquesta legislatura. La diputada de Mataró, que va ser número 6 el 2021, va agafar protagonisme quan Eva Granados, que va fer tàndem amb Illa a les últimes eleccions, va marxar al Senat.

El tercer lloc el torna a ocupar l'exconseller Ramon Espadaler, d'Units per Avançar. La número 4 és Esther Niubó, la diputada responsable d'educació i el cinquè lloc l'ocupa el fins ara primer secretari de la Mesa, Ferran Pedret. Destaca l'absència de la diputada des del 2015 i que ha exercit de vicepresidenta segona de la Mesa, Assumpta Escarp. I també ho deixa un diputat històric a les files socialistes com Jordi Terrades, que va arribar al Parlament el 1999. Tampoc repeteix l'ex de Catalunya Sí que es Pot Gemma Lienes, que ha anunciat que deixa la política, tot i que ocupa el lloc simbòlic 84 per Barcelona.

Els caps de llista per Tarragona, Girona i Lleida són Rosa Maria Ibarra, Sílvia Paneque i Òscar Ordeig. Tots ells repeteixen com a cap de cartell per les seves demarcacions. Com a gest simbòlic tanca la llista per Barcelona el president del comitè d'empresa de Seat, Matías Carnero.

5 consellers a les llistes d'ERC i Torrent en queda fora

Cinc consellers de l'actual Govern formen part de la llista d'ERC que encapçala Pere Aragonès: Laura Vilagrà, que repeteix com a número 2, Joan Ignasi Elena, Ester Capella, Carles Campuzano i Tània Verge. En canvi, n'ha quedat fora qui va ser número 3 per Barcelona, el conseller i expresident del Parlament, Roger Torrent. Tot i així, Aragonès ha expressat la seva voluntat que Torrent continuï sent conseller si ell repeteix a la presidència de la Generalitat.

Els altres consellers que tampoc formen part de la candidatura són Meritxell Serret, que està inhabilitada però a l'espera de sentència ferma després de recórrer a la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Anna Simó, Gemma Ubasart (que és independent), David Mascort, Natàlia Mas Guix i Natàlia Garriga. També destaca l'absència de l'exconsellera i vicepresidenta primera de la Mesa, Alba Vergés.

En canvi, Josep Maria Jové i Ruben Wagensberg formen part de la llista d'ERC de número tres i de número nou. Wagensberg està a Suïssa i està investigat per Tsunami Democràtic mentre que Jové té un judici pendent al TSJC per l'1-O. És la mateixa causa judicial contra la consellera Garriga, que no forma part de la candidatura.

Pel que fa a les demarcacions, repeteixen Marta Vilalta com a cap de cartell per Lleida i Raquel Sans, la portaveu del partit, per Tarragona. En canvi, Laia Cañigueral s'estrena com a número 1 per Girona. Ernest Maragall i el conseller Quim Nadal tanquen simbòlicament les llistes per Barcelona i Girona respectivament.

Puigdemont fitxa l'empresària Anna Navarro i situa Josep Rull de 3

Carles Puigdemont ha posat de número dos una experta en el sector tecnològic que ha treballat a empreses de Silicon Valley. La voluntat és reforçar el perfil econòmic de la candidatura. I l'exconseller del govern de l'1-O, Josep Rull, serà el número 3 tornant a la primera línia de la política després d'estar a la presó. És l'únic ex pres polític que concorrerà a les eleccions ja que, en el seu cas, només va ser condemnat per sedició, delicte que va decaure amb la reforma del Codi Penal. També formen part de la llista de Puigdemont, la presidenta del Parlament, Anna Erra (número 4 per Barcelona), el fins ara president del grup parlamentari, Albert Batet (aquesta vegada número 5 per Barcelona en comptes d'encapçalar la llista per Tarragona), i el vicepresident i portaveu del partit, Josep Rius.

La candidatura de Junts inclou el sector més pragmàtic amb l'exconseller Jaume Giró, de número 11. I per darrere se situa l'exconseller a l'exili Lluís Puig (13), el líder de Demòcrates, Antoni Castellà (16), Joan Canadell (17) i Francesc de Dalmases (18). D'altra banda, Puigdemont ha situat una altra persona independent de número 6, l'escriptora d'origen etíop Ennatu Domingo, i recupera l'historiador Agustí Colomines, que és el novè. L'exalcalde Xavier Trias tanca la candidatura per Barcelona.

Els caps de llista territorials són Salvador Vergés per Girona, Jeannine Abella per Lleida i Mònica Sales, que ha exercit de portaveu al Parlament, per Tarragona.

Garriga repeteix al capdavant de Vox

Ignacio Garriga torna a liderar la llista de Vox per Barcelona. També repeteix Alberto Tarradas per Girona. Però canvien els candidats que encapçalen les candidatures per Lleida i Tarragona. A Lleida, el partit d'extrema dreta situa el president de la formació a aquesta demarcació, l'advocat Rafael Villafranca. I a Tarragona, el que va ser número 2 a les eleccions del 2021 ara encapçala la llista, Sergio Macián. Encara no s'han fet públics tots els noms de les llistes, que es presentaran en un acte dijous que ve a Terrassa amb la presència del president de Vox, Santiago Abascal.

Estrada s'estrena com a cap de llista

Laia Estrada s'estrena com a cap de llista de la CUP després de guanyar una consulta interna contra Laure Vega, que va entrar el passat gener com a diputada al Parlament en substitució de Dolors Sabater. Tot i així, Vega és la número 2 de la candidatura. I la segueixen Pilar Castillejo, Xavier Pellicer, David Caño i Mar Ampurdanès.

Les llistes dels anticapitalistes a les altres demarcacions estaran encapçalades per Sergi Saladié (Tarragona), Dani Cornellà (Girona) i Bernat Lavaquiol (Lleida). El cap de llista per Girona, Dani Cornellà, ha estat el portaveu anticapitalista al Parlament en qüestions com la pagesia o la sequera. El candidat per Tarragona, Sergi Saladié, va ser portaveu de la Coordinadora Anticementiri Nuclear de Catalunya, i estarà acompanyat per Eloi Redón, portaveu de la Plataforma Aturem Hard Rock. I Bernat Lavaquiol, cap de cartell per Lleida, va ser el portaveu de la plataforma contra els Jocs Olímpics d'Hivern.

La llista dels comuns sense Podem

Jéssica Albiach es presenta aquesta vegada sota la marca Comuns Sumar després que no s'hagi repetit l'entesa amb Podem Catalunya, que ha decidit no concórrer al 12-M. La principal aposta d'Albiach és l'alcalde del Prat de Llobregat, Lluís Mijoler, que se situa com a número dos. Per darrere hi ha l'advocat del despatx Iridia Andrés García Berrio i repeteixen diputats com Susanna Segovia, David Cid, Enric Bárcena i Núria Lozano. De manera simbòlica l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau i l'exministre Joan Subirats tanquen la llista per Barcelona. El diputat al Parlament i exsecretari general de Comissions Obreres, Joan Carles Gallego, cau als últims llocs de la llista.

Yolanda López, diputada de Podem Catalunya, repeteix com a cap de llista per Tarragona; el diputat al Congrés Eloi Badia encapçala la de Girona, i Elena Ferre la de Lleida.

Cs perd Anna Grau i reforça Marina Bravo

Carlos Carrizosa ha escollit la diputada Marina Bravo com a número 2 de la llista per Barcelona en substitució d'Anna Grau. La periodista ha donat per acabada la seva etapa al Parlament. Segueixen la candidatura David Andrés, vinculat a les joventuts del partit, la diputada Noemí de la Calle i el regidor de Premià de Mar José María Cano.

Matías Alonso repeteix com a cap de cartell per Tarragona. Mentre que hi ha canvis a Girona i a Lleida. Héctor Amelló ja va formar part de la candidatura el 2021 i ara serà el número u a Girona. I per Lleida encapçalarà la candidatura el líder veïnal Isaac Caballero.

Manuel Reyes acompanyarà Alejandro Fernández com a número 2

Alejandro Fernández repeteix com a cap de llista del PPC després d'un part que, segons ell mateix ha reconegut, no ha sigut fàcil. Tot i així, en els últims dies el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha viatjat dues vegades fins a Barcelona per donar suport a la candidatura del PPC. El partit ha escollit l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, com a número 2. La regidora de l'Ajuntament de Barcelona Ángels Esteller serà la número tres i en quart lloc se situa Santi Rodríguez, secretari general del PPC i diputat a Madrid.

Pel que fa als caps de llista territorial hi ha una renovació total. El número u per Girona serà Jaume Veray, portaveu del partit a l'Ajuntament de Girona; a Tarragona encapçala la llista Pere Lluís Huguet, diputat del Congrés; i la independent Montse Berenguer serà la cap de llista per Lleida.