Joel Joan serà el número 10 de la llista de Ponsatí a les eleccions catalanes

Joel Joan serà candidat a les eleccions catalanes. Concretament, ocuparà el lloc número 10 de la llista encapçalada per l'exconsellera Clara Ponsatí i el filòsof Jordi Graupera. Així ho ha anunciat en una entrevista a Catalunya Ràdio, on ha defensat que fa el pas perquè Ponsatí li sembla una persona "molt assenyada", que "defensa el que pensa" i que "encara" no l'ha enganyat.

A més, l'actor també ha explicat que a les últimes eleccions ha optat per abstenir-se perquè no se sentia representat, però considera que la candidatura d'Alhora no "amaga els conflictes del país" i que, davant la situació actual, només hi ha l'opció de "rendir-se" o de "plantar cara". "Plantar cara als nostres perquè si no tenim la independència és perquè nosaltres no l'hem volgut", ha afegit en aquest sentit.

Un cop aconseguits els avals, el partit també presentarà candidatura a les altres tres circumscripcions catalanes. A Tarragona, encapçalarà la llista la professora de secundària Meritxell Blay; a Girona l'empresari Marc Cassany; mentre que a Lleida el començarà el fotògraf i activista Jordi V. Pozo, que ja va liderar la candidatura de Primàries a la capital del Segrià el 2019.

Personalitats com Miquel de Palol, Roger Mas, Carlota Gurt, Narcís Comadira, Joan Magrané i Dolors Oller tancaran les llistes a les diverses circumscripcions.

De moment, cap de les enquestes publicades no els dona representació en el futur Parlament.