El PP defensa una educació trilingüe i amb llibertat per escollir centre

El cap de llista del PP per Girona a les eleccions autonòmiques, Jaume Veray, ha assegurat aquest dijous que la seva formació avui per "una educació trilingüe, la llibertat per escollir centre educatiu i la qualitat educativa". "La paràlisi de la Generalitat aquests anys s'ha plasmat en una caiguda dràstica en tots els rànquings educatius, l'informe PISA és nefast, els pitjors resultats de tota la història a Catalunya", ha afirmat Veray. El candidat popular, ha visitat al matí la casa de l'Associació d'Ardaleños y Amigos de Ardales de Blanes, juntament amb el vicesecretari general de política autonòmica i diputat nacional del PP, Elías Bendodo.

Veray ha assenylat "el fracàs incontestable del model educatiu" després que els alumnes hagin baixat dos cursos en comprensió lectora i un en matemàtiques. A més, també ha lamentat que hi hagi gairebé 1.000 barracons a Catalunya, "a Girona en tenim uns 300", i l'infrafinçament de l'escola concertada.

Per la seva banda, Bendodo ha assegurat que el PP és el partit "que parla del que li preocupa a la gent, perquè el PP aposta per Catalunya, mentre que el PSC i Sánchez utilitzen Catalunya". Bendodo ha recordat que el PP té una pla per a Catalunya "per baixar impostos i millorar la vida dels catalans", a banda que és l'únic partit que representa avui el constitucionalisme. "El PSC ha dit que està disposat a formar un govern amb l'independentisme i Illa ha de dir si a la moto vol pujar de pilot o de paquet". "Que ningú s'enganyi, votar PSC avui no és votar constitucionalisme sinó donar suport a l'independentisme que ha empitjorat Catalunya", ha indicat.