Sempre per Begur i Esclanyà ha presentat aquest diumenge al migdia la candidatura per a les properes eleccions municipals, encapçalada per l'actual alcaldessa, Maite Selva. Una llista de dones i homes que sumen «talent, joventut expertesa, dedicació i compromís, que estima el poble. I que comparteix quatre objectius que ens representen: treball amb equip, sostenibilitat, igualtat i integritat».

La candidatura la formen Rafa Criado, Andreu Peñalver, Lidia Ponce, Jordi González, Estela Rodríguez, Ona Tarrés, Jairo Vadillo, Susagna Costa, Pere Feliu, Gemma Coll, Paco Vadillo i Rosa Pérez. Selva ha tingut un reconeixement a la tasca feta per Pere Feliu i Gemma Coll aquests darrers quatre anys, atès que no segueixen. Les eleccions i l’esquerra Durant l'acte, Selva va avançar algunes de les prioritats per als proper anys. «Estem a l'inici de la revisió del planejament de Begur. Cal i és necessari un replantejament urbanístic sense els populismes del tot o res. El nostre paisatge és un patrimoni únic i el motiu pel qual tanta gent vol tenir casa a Begur. Però també necessitem habitatges pels joves i no tant joves. Un dels nostres objectius ha de ser reconsiderar sectors propers al nucli que permetin habitatges plurifamiliars i també de primera residència protegit», ha explicat Selva. La candidata a la reelecció ha subratllat que l'objectiu és «seguir transformant Begur i Esclanyà, amb les persones al centre de la nostra acció política. Tenim il·lusió, ganes i projecte. Entre tots treballarem per fer possible aquest futur que mereixem».