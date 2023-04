El vicealcalde i alcaldable per Esquerra Republicana, Quim Ayats, proposa “actuar sobre àrees estratègiques de Girona que tenen i tindran usos obsolets”. És una de les conclusions a les que ha arribat el consell assessor d’Esquerra Republicana a Girona, que té com a objectiu col·laborar amb el projecte liderat per Quim Ayats per a desenvolupar un marc de propostes estratègic a la ciutat.

“És necessari modernitzar i actualitzar Girona per millorar la qualitat vida de la gent i respondre millor als nous temps”, assegura Ayats, que sosté que “hem d'actualitzar l'urbanisme per generar sòl per habitatge, i per fer més amables les connexions de la ciutat amb l’àrea urbana i dignificar les entrades a Girona. Per això, durant els propers anys hem de treballar per modernitzar els plans urbanístics d'aquesta ciutat, que són fruit de paradigmes de fa més de 20 anys”.

Plaça Catalunya: per a vianants

Del resultat de les jornades de treball que ha mantingut el consell assessor en destaquen propostes com la necessitat d'aprofitar l'oportunitat que genera la construcció del nou hospital Josep Trueta i el Campus de la Salut, que serà un dels més importants del sud d'Europa, per actuar sobre la zona de Mas Xirgu i l'Avellaneda, revitalitzant-la amb usos residencials i comercials més ajustats a les necessitats actuals. Unes actuacions que també són necessàries a l'entrada nord de Girona, a l'entorn de la zona que ara ocupa l'hospital Trueta, i que han d’abordar també la connexió amb Sarrià de Ter. Una altra de les àrees on actuar, amb l'objectiu d'adaptar-la a usos més peatonals i de connectar barris, és la plaça Catalunya. I finalment, exigir que es compleixin els acords que fan referència a la millora de la zona a l’entorn de l'estació de tren, dignificant-la i fent-la més amable i més verda.

El consell assessor acull persones expertes en diversos àmbits, que comparteixen la voluntat de construir una Girona millor per a tothom. La voluntat és que aquest espai de diàleg i d’intercanvi d’idees, opinions i propostes sigui durador en el temps i que vagi més enllà dels propers mesos.