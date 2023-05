Ara Girona vol augmentar la xifra d'efectius policials a la ciutat. En concret, proposa fer créixer la xifra en 25 efectius més durant els pròxims anys perquè «els gironins i gironines viuen en una sensació d'inseguretat", diu el candidat de la formació, Carles Ribas. Tot això, després de conéixer el Balanç de Criminalitat del Ministeri d'Interior de la Generalitat, que exposa que la criminalitat a Girona ha pujat un 10,24% durant el 2022 respecte al mateix període de l'any anterior, amb una xifra de 4.800 infraccions penals.

A part de dotar de més agents policials, Ara Girona també proposa fomentar la figura del policia de barri, reforçar la taula de seguretat de l'àrea urbana i il·luminar degudament els carrers de la ciutat. Tot això, «per evitar la sensació d'impunitat i augmentar la seguretat», explica Ribas.

Partides d'inversió

Per altra banda, Ara Girona també lamenta que l'Ajuntament hagi tingut partides d'inversió de més de 30 milions d'euros no realitzades. L'alcaldable apunta que «executarem projectes que tinguin com a objectiu resoldre les veritables necessitats de la ciutat». Tot això, partint d'un pla de govern de quatre anys vista que serà estudiat i consensuat amb els ciutadans.