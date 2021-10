Dos periodistes representants, al seu torn, de «tots els periodistes» han estat guardonats amb el premi Nobel de la Pau 2021. La filipina Maria Ressa i el rus Dmitry Muratov han obtingut el preuat guardó pels seus esforços per a salvaguardar la llibertat d’expressió, «condició indispensable per a la democràcia i la pau duradora». Ressa i Muratov han lluitat «amb coratge» per aquest ideal en els seus respectius països, en un moment en el qual la democràcia i la llibertat de la premsa passen per «condicions cada vegada més adverses».

Maria Ressa ha fiscalitzat des del seu mig digital, Rappler, la gestió de Govern del controvertit president filipí Rodrigo Duterte, marcada per la seva campanya contra el narcotràfic durament criticada per organitzacions de drets humans. El nombre de morts de presumptes traficants, abatuts sense cap garantia constitucional, «és tan alt» que la campanya sembla «una guerra lliurada contra la pròpia població del país», va argumentar el comitè noruec ahir en el seu anunci.

Per la seva part, Dmitry Muratov ha dedicat tota la seva vida professional a defensar la llibertat d’expressió a Rússia, un dret que s’enfronta a grans desafiaments. Va cofundar, en 1993, el diari independent Novaja Gazeta que, avui dia, és dels pocs que qüestionen al totpoderós Vladimir Putin. Des de la seva fundació, ha denunciat casos de corrupció, violència policial, arrestos il·legals, frau electoral, fàbriques de trolls així com controvertides operacions militars tant dins com fora del país.

Els integrants del comitè van considerar que «un periodisme lliure, independent i basat en els fets, serveix de protecció contra l’abús de poder, les mentides i la propaganda».