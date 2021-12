El darrer Consell Europeu de l’any va tornar a estar marcat per la covid-19. L’empitjorament de la situació epidemiològica i la ràpida propagació de la variant òmicron, que es convertirà en predominant a Europa el gener de 2022 segons les estimacions dels científics, han fet tornar a saltar totes les alarmes i van portar els Vint-i-set a tancar de nou files amb la vacunació, com a via per alentir els contagis, i la coordinació per evitar «obstaculitzar de manera desproporcionada» la lliure circulació entre els Estats membres.

«Ampliar la vacunació a tothom i desplegar les dosis de reforç és decisiu» i «superar els dubtes sobre les vacunes és urgent», afirmen els líders de la UE al document de conclusions. I és que la realitat és radicalment diferent si es mira a l’oest o a l’est del continent europeu, on hi ha 8 països amb nivells de vacunació per sota del llindar del 60%. És el cas d’Hongria, Estònia, Eslovènia, Polònia, Croàcia i Eslovàquia, però particularment de Romania i Bulgària, on el nivell de vacunats no supera el 39%.

Tot i aquesta complicada situació, el debat entre els líders europeus, encara que llarg, no va ser excessivament dur ni crític. «No s’ha apuntat ningú amb el dit», van assegurar fonts diplomàtiques, tot confirmant que només un parell de dirigents van al·ludir a la possibilitat de convertir en obligatòria la vacunació. Bona part de la discussió es va centrar en la coordinació de mesures i restriccions, un dels elements que més han dividit els Vint-i-set i que continuen generant tensions.

«Cal continuar amb els esforços coordinats per respondre a l’evolució del virus sobre la base de les millors proves científiques disponibles, alhora que es garanteix que qualsevol restricció es basa en criteris objectius, no soscava el funcionament del mercat únic i no obstaculitza desproporcionadament la lliure circulació de persones», diu el text aprovat.

Malgrat aquest compromís, ja són quatre els països que han decidit introduir restriccions de viatge de forma unilateral. És el cas de Portugal, Irlanda, Grècia i Itàlia. Tots ells exigiran als viatgers que entrin al seu territori una prova PCR negativa, independentment que estiguin vacunats o no. «Tots recordem el que va passar en el passat. No es pot repetir. Les proves són absolutament essencials. El control de les fronteres és absolutament essencial. El test serà obligatori per entrar a Portugal. En això no podem cedir», va afirmar el primer ministre portuguès, Antonio Costa.

L’objectiu és guanyar temps per frenar la propagació d’òmicron, que duplica el nombre de contagis cada dos i tres dies. «Els tests addicionals només s’aplicaran en el període nadalenc perquè puguem guanyar temps per injectar la dosi de reforç al nombre més gran de persones possible. És una batalla contra el temps i cada setmana que guanyem és positiva», va justificar el grec Kyriakos Mitsotakis. També va defensar la mesura l’italià Mario Draghi, la decisió del qual d’exigir el test PCR sense informar prèviament els seus socis ha indignat profundament la Comissió Europea. «No s’ha disculpat. Ha dit que estan fent el que poden. Que els agrada el certificat covid i que ningú vol soscavar-lo, però que si cau el nivell d’immunitat el sistema tornarà a fallar i que cal fer tot el possible per evitar-ho», van explicar fonts diplomàtiques.

Per part seva, França va anunciar que els viatges no essencials des de o cap al Regne Unit estaran prohibits a partir de demà a causa de la «ràpida» propagació d’òmicron, segons Efe.