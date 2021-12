L’arquebisbe emèrit sud-africà Desmond Tutu, premi Nobel de la Pau del 1984 pel seu activisme contra el règim de segregació racista de l’apartheid, va morir ahir als 90 anys a Ciutat del Cap. En un comunicat emès pel Govern sud-africà, el president del país, Cyril Ramaphosa, va confirmar la mort i va enviar el seu condol a la família Tutu.

«La mort de l’arquebisbe emèrit Desmond Tutu és un altre capítol de pèrdua en el comiat de la nostra nació a una generació de destacats sud-africans que ens van portar a una Sud-àfrica alliberada», va destacar el mandatari. El president va descriure Tutu com un «patriota» i un «home d’un intel·lecte extraordinari» que va mantenir la seva integritat en la lluita contra les «forces de l’apartheid». Fins i tot en democràcia, va destacar Ramaphosa, Tutu va mantenir el «vigor» i la «vigilància» del lideratge per exigir responsabilitats a les institucions.

Guardonat amb el premi Nobel de la Pau el 1984 per la seva lluita contra la brutal opressió racista de l’apartheid, a Desmond Tutu se’l considera una de les figures clau de la història contemporània de Sud-àfrica. La seva trajectòria ha estat marcada per una defensa constant dels drets humans, cosa que el va portar a desmarcar-se en nombroses ocasions de la jerarquia eclesiàstica per defensar obertament posicions com els drets dels homosexuals o l’eutanàsia. També es va implicar activament en campanyes contra la sida, la tuberculosi, la pobresa, el racisme i el sexisme. L’arquebisbe sud-africà va rebre l’any 2014 el Premi Internacional Catalunya.