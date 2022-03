La cadena pública britànica BBC ha anunciat aquest divendres la suspensió temporal del treball de tots els seus periodistes a Rússia, en resposta a una llei que en la seva opinió criminalitza el "periodisme independent".

L'aprovació d'una norma que preveu penes de presó de fins a 15 anys per disseminar "informació falsa" ha portat al director general de la BBC, Tim Davie, a paralitzar la feina dels seus empleats a Rússia fins que hagi analitzat en profunditat "totes les implicacions" d'aquesta legislació.

"La seguretat dels nostres treballadors és primordial i no estem preparats per a exposar-los al risc d'un procés criminal simplement per fer la seva feina", ha indicat Davie en una nota divulgada per la cadena.

El canal públic subratlla que continuarà oferint el seu servei d'informació internacional en rus gràcies a la labor d'empleats situats en altres països.

"Continuem compromesos amb l'elaboració d'informació precisa i independent per a audiències de tot el món, inclosos els milions de russos que utilitzen els nostres serveis de notícies", va afirmar el director general.

La BBC manté així mateix periodistes sobre el terreny a Ucraïna per a informar sobre la invasió ordenada pel Kremlin.

A petició de la Fiscalia general de Rússia, dos llocs web informatius -Meduza i Radi Svoboda- van ser bloquejats avui en ser considerats "agents estrangers", en una ofensiva contra els mitjans crítics amb el Govern.

Al Regne Unit, aquesta setmana ha desaparegut de les pantalles de televisió el canal rus RT. Encara que Londres no ha aplicat sancions directes contra la cadena, les mesures adoptades per la Unió Europea (UE) contra les seves emissions per satèl·lit han tingut efecte així mateix en territori britànic.