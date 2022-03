L’Aliança Atlàntica descarta establir una zona d’exclusió aèria a Ucraïna, tal com ha demanat el president ucraïnès, Volodimir Zelenski, per impedir els bombardejos de Rússia, perquè fer-ho portaria a implicar-se en el conflicte i una guerra total a Europa. «Entenem la desesperació però si féssim això, acabaríem amb alguna cosa que podria acabar en una guerra total a Europa, involucrant molts més països i causant molt més patiment humà», va advertir el secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, després d’una nova nova reunió ministerial extraordinària a Brussel·les. El líder dels aliats va tornar a advertir que «l’OTAN no vol una guerra amb Rússia» i que els 30 països aliats estan d’acord en què no hi ha d’haver ni avions aliats a l’espai aeri ucraïnès ni tropes sobre el terreny.

«No som part d’aquest conflicte i tenim responsabilitat que no escali més enllà d’Ucraïna perquè seria més devastador i perillós, amb més patiment humà», va explicar al final d’una reunió en què també van participar els ministres d’Exteriors de Finlàndia i Suècia, dos països que no formen part de l’OTAN, el cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, i el ministre d’exteriors ucraïnès, Dmytro Kuleba, que va enviar un missatge en vídeo des d’un búnquer al país. Per part seva, la Unió Europea va aprofitar la reunió de l’OTAN a Brussel·les per convocar els ministres d’Exteriors a una nova trobada extraordinària, fer balanç amb el secretari d’estat dels Estats Units, Antony Blinken, de les sancions imposades a Rússia fins ara i analitzar noves mesures possibles. «Junts prepararem el camí per imposar les sancions més dràstiques, un paquet total, com mai no s’ha adoptat», va explicar Borrell. El representant nord-americà, per part seva, va demanar a la UE que mantingui la resposta. Segons Borrell, el que és important ara és aplicar les sancions aprovades l’última setmana, encara que va admetre que ja reflexionen sobre noves possibles mesures.