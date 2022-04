Les forces de l’ordre franceses han neutralitzat aquest divendres al matí un artefacte explosiu sense mecanisme d’activació que un home, que ha sigut detingut hores més tard, havia col·locat davant de l’altar de la catedral de Tolosa en plena missa abans de fugir. Segons ha indicat el fiscal de Tolosa, Samuel Vuelta-Simon, en declaracions al diari ‘La Dépêche du Midi’, el sospitós és un home de 47 anys amb antecedents judicials que ha sigut arrestat al carrer sense oposar-hi resistència. L’home, que d’acord amb el diari té problemes psiquiàtrics, portava una gorra i una mascareta quan va entrar a la basílica de Saint-Étienne

Durant la missa

Simon d’Artigue, capellà de la catedral de Saint-Étienne de Tolosa, ha explicat a la premsa que durant la missa de les 8.00 del matí (6.00 GMT) un home ha entrat per una de les portes de la basílica i ha deixat una bossa al costat de les escales que pugen a l’altar. Tot i que el sagristà que estava ocupant-se de les espelmes va intentar detenir-lo, no ho va aconseguir i l’individu se’n va anar per la mateixa porta per la qual havia entrat. Els responsables religiosos van decidir procedir a l’evacuació del voltant d’una quarantena de persones que hi havia a l’interior de l’edifici i van avisar les forces de l’ordre, que van establir un perímetre de seguretat. El ministre d’Interior, Gérald Darmanin, ha explicat al seu compte de Twitter que l’operació policial ha pogut acabar «gràcies a la intervenció ràpida dels serveis dels artificiers» i sense víctimes.

Grâce à l’intervention rapide des services de déminage, opération de police terminée à Toulouse. Aucune victime. Merci aux agents @Interieur_Gouv. https://t.co/EmV6DcA01Y — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) 8 de abril de 2022

A l’interior del paquet deixat pel sospitós, de 20 per 25 centímetres, hi havia un artefacte potencialment explosiu que contenia àcid clorhídric i alumini, però que no estava dotat de mecanisme d’activació. Tots aquests productes es poden comprar fàcilment al comerç, ha fet notar el fiscal.