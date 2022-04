La mort d'un gran elefant 'tusker' d'ullals gegants, del qual queden pocs exemplars, ha aixecat una onada de protestes. Un caçador va abatre l'animal a Botswana, per simple diversió, després de pagar 50.000 dòlars. El país africà va permetre de nou el 2019 la caça d'elefants després d'estar prohibida durant anys per així recaptar més fons, però el turisme d'observació es ressent per aquestes morts d'animals. L'elefant 'tusker' va ser abatut per un caçador professional d'un sol tret. L'animal pertanyia a una espècie en perill d'extinció, que es caracteritza per posseir ullals gegants, que pràcticament arriben a terra. A més, l'animal caçat era considerat l'exemplar més gran de Botswana.

Leon Kachehoffer, natural del país africà, va explicar que en el límit boreal amb Namíbia va posar fi a la vida de l'animal després de pagar la suma de 50.000 dòlars. El caçador va afirmar que l'elefant transportava aproximadament 91 kg d'ivori en els seus ullals. Va ser mitjançant una publicació en el seu perfil de Facebook on va dir que no s'esperava la polèmica generada pel seu «trofeu de caça». Va afegir que «estar en condicions de caçar un toro com aquest és un privilegi increïble».

A causa d'aquest fet, el polític africat Ian Khama, expresident de Botswana, es va manifestar en les xarxes socials criticant durament el fet. Khama va lamentar que es tornin a permetre els safaris al país, després que el seu successor en la presidència, Mokgweetsi Masisi, els tornés a permetre el 2019. Khama va criticar que s'hagi abatut a un dels atractius turístics de la zona, simplement per pura diversió.

Un elefant estimat pels turistes

«Aquest era un dels elefants d'ullals més grans, si no el més gran, del país. Un elefant que els operadors turístics constantment intentaven ensenyar als turistes com una atracció icònica. Ara està mort», va sentenciar el polític. «Com beneficia aquesta mort a la nostra indústria turística en declivi? La incompetència i la falta de lideratge gairebé van acabar amb la població de rinoceronts, i ara això!», va afegir indignat. L'elefant superava els 50 anys i la seva mort podria alterar el comportament dels mascles menors, ja que solen agafar als majors com a referents de conducta. En l'actualitat només existeixen 40 exemplars d'aquesta espècie, tots amb ullals que resulten ser un gran atractiu per als caçadors professionals i els furtius.

A Botswana viuen uns 130.000 elefants, però molt pocs posseeixen grans ullals d'ivori. L'actual govern justifica la legalitat de la seva caça pels beneficis econòmics que això reporta. El 2021, la caça d'elefants va permetre recaptar 2,7 milions de dòlars. Debbie Peake, portaveu de l'organisme oficial que regula la indústria de la caça, va assenyalar: «Els ingressos i la carn procedent de la caça suposaran una gran diferència per a la població». «L'elefant ja tenia una ferida de bala, cosa que significa que els caçadors furtius el tenien en el punt de mira». I va afegir: «Si l'hagués matat un caçador furtiu, no hi hauria hagut cap benefici per a la comunitat local», va concloure la funcionària.