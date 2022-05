El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat aquest dimarts a la Ser que l'executiu espanyol «no sap» qui hi ha darrere de l'espionatge al president del govern espanyol i la ministra de Defensa del maig i el juny del 2021, però «assegura» que no n'és responsable cap organisme institucional i que s'ha fet sense autorització judicial. Bolaños ha declinat que s'assumeixin per ara responsabilitats polítiques perquè primer cal «esclarir què ha passat». També ha descartat per ara que el PSOE voti a favor de la creació d'una comissió d'investigació al Congrés. «Hem donat suport a la creació de l'òrgan al Congrés que té les competències, que és la comissió de secrets oficials, i allà compareixerà la directora del CNI».

Segons el ministre de la Presidència, crear una comissió d'investigació al Congrés no aportaria cap informació rellevant ni tindria cap utilitat. «No tindria cap sentit, perquè la gent que sabés alguna cosa no podria parlar a l'empara de la llei de secrets i de la llei del CNI, de manera que només parlarien els que no en saben», i «per tant, l'òrgan que ha d'investigar i conèixer això és la comissió de secrets oficials». Bolaños ha apuntat que a hores d'ara s'estan verificant els telèfons d'altres membres del govern espanyol i ha afirmat que l'executiu va descobrir la intrusió als telèfons de Sánchez i Robles arran de la «preocupació» que va generar la informació de The New Yorker sobre l'espionatge a polítics, advocats i activistes independentistes.

El ministre de la Presidència ha assegurat que l'executiu espanyol actua amb total «transparència» i donarà a conèixer tant el resultat de les verificacions a la resta de membres del govern com l'autoria de l'espionatge tan bon punt disposi de la informació. «La política de transparència que vam adoptar ahir continuarà. Volem esclarir la veritat, saber què ha passat exactament i adoptar les mesures necessàries perquè no es repeteixi, perquè estem davant una cosa molt greu», ha dit. En tot cas ha demanat que no es facin «suposicions» sobre l'autoria de l'espionatge ni es publiquin «conjectures o informació que no està contrastada». L'executiu, ha afirmat, només es refia dels informes del Centre Criptològic Nacional que a hores d'ara no té confirmat que –com s'ha publicat- s'espiés també el dispositiu de l'exministra de Defensa Arancha González Laya durant la crisi dels immigrants a les fronteres de Ceuta i Melilla.

Bolaños també ha desmentit la informació del diari ABC que assegura que el govern espanyol tenia coneixement de l'espionatge a Sánchez i Robles des de fa mesos. «Ho hem sabut aquest cap de setmana i per això la pressa per convocar la roda de premsa». «Vam dir que això ens preocupava i que volíem esclarir i saber la veritat i anunciar-ho amb transparència i quan vam tenir informes tècnics oficials del Centre Criptològic ho vam anunciar i ho vam donar als tribunals». En tot cas ha assegurat que al llarg de l'últim any els mòbils del govern espanyol han passat controls i que no té «cap prova que hi hagi hagut cap intrusió posterior al maig i juny del 2021». També ha anunciat que el govern espanyol posarà a disposició de «totes les institucions en sentit ampli», inclosos parlaments i governs autonòmics i alcaldes, els protocols de seguretat perquè qualsevol alcalde o càrrec pugui estar tranquil.

Bolaños ha insistit que s'ha tractat d'un atac «extern». «Sabem que és externa perquè no ha estat de cap organisme oficial de l'Estat ni amb autorització judicial», ha dit abans de demanar que no es facin «suposicions sense base probatòria». «No sabem qui ha pogut ser», però «sabem segur» que «no ha estat cap institució de l'Estat competent». Pel que fa a les manifestacions dels líders independentistes que consideren que l'anunci de l'espionatge a Sánchez i Robles és una cortina de fum, Bolaños ha afirmat que el seu govern va tenir coneixement de l'espionatge a Sánchez precisament arran de la publicació del cas de l'espionatge a l'independentisme a la revista The New Yorker. Van ser, ha dit, informacions que van «preocupar» i que van fer que s'iniciessin «investigacions i verificacions» que han permès conèixer el cas d'infiltració al mòbil de Sánchez.

Bolaños també ha respost al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha qüestionat la «casualitat» que es conegui ara el cas. Ha afirmat que la Moncloa va informar el PP abans de la roda de premsa de dilluns i li ha retret «sentit d'Estat».