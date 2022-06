Algèria ha anunciat la suspensió del Tractat d’Amistat, Bon Veïnat i Cooperació amb Espanya dues dècades després que els governs dels dos països el subscriguessin, com a conseqüència de la nova posició de l’Executiu de Pedro Sánchez respecte a l’autonomia del Sàhara Occidental.

El text, pactat el 8 d’octubre del 2002 pel ja mort president algerià, Abdelaziz Bouteflika, i el llavors cap del Govern espanyol, José María Aznar, és un document estratègic sobre la relació entre tots dos països, en el qual es descriu un marc bilateral regit pel respecte a la legalitat internacional i a la sobirania de les dues parts. També contempla un marc per a la cooperació per al desenvolupament i en matèria econòmica, amb especial èmfasi en l’activitat energètica i la pesca.

El tractat està dividit en vuit principis generals: respecte a la legalitat internacional, igualtat sobirana, la no intervenció en assumptes interns, abstenció de recórrer a l’amenaça o a l’ús de la força, l’arranjament pacífic de controvèrsies, la cooperació per al desenvolupament, el respecte als drets humans i a les llibertats fonamentals de les persones, així com el diàleg i la comprensió entre cultures i civilitzacions.