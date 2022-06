Dos policies en actiu de l’estat de Virginia i dos veterans d’Alabama i Texas han sigut imputats per ara amb càrrecs per la seva participació en l’assalt el dia 6 al Capitoli. Són la punta d’un iceberg que està tornant ara els focus a un problema real i no enfrontat als Estats Units: l’auge i la infiltració de l’extremisme i el supremacisme blanc entre forces de l’ordre i Forces Armades, així com la creixent expansió d’aquestes ideologies ultres entre veterans. Uns i d’altres han sigut objectius centrals en esforços de reclutament de grups extremistes i milícies com els Oath Keepers.

Almenys 32 membres d’agències de l’ordre de 15 estats van participar en la manifestació segons un recompte de ‘The Appeal’ i 13 estan sota investigació segons una altra anàlisi de ‘The Washington Post’. Entre els agents de la Policia del Capitoli dos han sigut suspesos (un que es va fer un selfie amb els assaltants i un altre que amb una gorra de ‘Make America Great Again’ els donava direccions) i més d’una dotzena estan sota investigació.

Són xifres que, com ha declarat al Centre d’Integritat Pública Devin Bughart, de l’Institut per a la Investigació i Educació sobre Drets civils, «haurien de fer obrir els ulls a tots els nord-americans sobre com de profundament que han arrelat els esforços de grups d’extrema dreta d’infiltrar agències de l’ordre i forces armades».

Alerta militar

No són només observadors i estudiosos externs els preocupats pel fenomen. El Pentàgon, on al desembre el secretari de Defensa havia ordenat precisament una revisió d’«actuals polítiques, lleis i regulacions relacionades amb la participació activa de membres en servei en activitat extremista o grups d’odi», investiga almenys una militar en actiu que dirigia un grup d’unes 100 persones el 6 de gener.

Però el més va cridar l’atenció va ser l’inusual memoràndum que dimarts l’Estat Major de la Defensa va distribuir entre les tropes. «Qualsevol acte per alterar el procés constitucional no només va contra les nostres tradicions, valors i jurament; va contra la llei», deia el document, esgarrifós només per haver de ser emès.

Lentitud del Pentàgon

Mentre a Alemanya, per exemple, s’ha abordat recentment de forma més frontal el greu problema, el Pentàgon és lent a identificar-lo i combatre’l malgrat la seva extensió (segons una enquesta del ‘Military Times’ l’any passat més d’un terç del personal militar en actiu i més de la meitat del de minories van dir haver sigut testimonis directes d’expressions de nacionalisme blanc i o racisme). I quan l’especialista en grups d’extrema dreta de la Lliga Antidifamació Mark Pitcavage va testificar en el Congrés i va enumerar una tirallonga d’exemples de militars radicalitzats (uns que es van oferir a donar entrenament en explosius o en com atacar activistes d’esquerra, altres que van anar autorització a Ucraïna per entrenar una milícia de dretes o un guàrdia nacional de Florida que va fundar un grup neonazi), va denunciar: «Que gairebé tots fossin inicialment exposats per periodistes o activistes antiracistes és un altre problemàtic senyal que les branques de les forces armades poden no estar participant en un escrutini suficient de si mateixes».

Alguns a les Cambres exigeixen acció després de l’assalt al Capitoli. Tammy Duckworth, veterana de combat que va servir a l’Iraq, va enviar una carta al secretari de Defensa en funcions, Christopher Miller, assegurant que «preservar l’ordre i la disciplina requereix que les Forces Armades extirpin els extremistes que hi ha infiltrats a l’exèrcit i amenacen la nostra seguretat nacional». El seu col·lega a la Cambra baixa Jason Crow, també militar retirat, ha parlat de «crisi» i ha arribat a demanar al secretari de l’exèrcit de Terra que revisi l’historial de totes la tropes que es desplegaran a la presa de possessió de Joe Biden «per assegurar que no siguin simpatitzants de terroristes domèstics».

La policia, sota sospita

També la policia, que va fer ús excessiu de força durant les protestes contra la injustícia racial l’any passat, està especialment sota la lupa, tot i que ja des del 2006 l’FBI alerta que membres de grups supremacistes blancs organitzats, que són l’amenaça terrorista interna més gran del país, han treballat per infiltrar agències i sovint tenen «enllaços actius» amb la policia.

Tot i que alguns dels agents suspesos o investigats per participar en l’assalt eren fora de servei, els seus propis líders saben que és problemàtic. «Els ciutadans tenen difícil creure que les decisions que prenen fora de servei no impacten en les eleccions i decisions que prenen quan estan de servei», ha dit a ‘The Washington Post’ Andrew Walsh, número 2 de la Policia de Las Vegas.

Durant l’Administració de Donald Trump, que el 2017 va arribar a dir als agents que no es preocupessin per fer servir violència en arrestos, s’ha fet marxa enrere a reformes policials per investigar violacions de drets civils. El mandatari va rebre el suport en les eleccions de molts sindicats de policia.