Els múltiples interrogants de la massacre d'Olenivka

Fins i tot per a una opinió pública saturada pels horrors de la guerra, aquelles imatges preses en el centre de detenció d’Olenivka, prop de Donetsk, en territori sota control de les milícies prorusses, van centrar de nou en Ucraïna, cap a finals de juliol, l’atenció mediàtica mundial. En un hangar industrial devastat per un paorós incendi, cadàvers carbonitzats de presoners de guerra, tots ells defensors de Mariúpol i pertanyents a l’així denominat batalló d’Azov, jeien sobre retorçades lliteres ennegrides per les flames. En l’exterior, també s’identificaven fileres de cossos sense vida exposats al sol i abillats amb vestimentes de camuflatge.

Intentant ser els primers a fixar la narrativa dels fets, els dirigents de Rússia i de l’autoproclamada República Popular de Donetsk immediatament van culpar a l’Exèrcit ucraïnès, el qual, segons la seva versió, hauria atacat deliberadament als seus propis presos de guerra «amb projectils d’alta precisió HIMARS» subministrats pels EUA, per a evitar que confessessin «els seus crims» als interrogadors russos. Amb el pas dels dies, les tesis de Moscou van sent creixentment qüestionades i fins i tot descartades, a mesura que experts militars coincideixen en què els danys constatats no són consistents amb l’arma suposadament empleada, al mateix temps que els testimoniatges d’antics interns confirmen detalls que apunten a un precipitat trasllat dels difunts a l’escenari de la massacre dies abans.

«No es correspon amb un atac amb HIMARS», descarta rotundament en un email a aquest diari Tony Roper, analista militar freelance. «Hauria d’haver-hi restes de detonacions», la qual cosa implicaria «múltiples cràters», continua. En la seva opinió, «el foc va ser provocat de manera manual a l’interior». I «si va haver-hi alguna explosió», conclou , va ser causada «per a demostrar precisament això, que va haver-hi una explosió».

Les imatges obtingudes per satèl·lit dies abans de l’incident mostren altres detalls: en un extrem del recinte carcerari, la terra havia estat remoguda. Roper no descarta que es tracti de tombes, obertes amb antelació a la tragèdia. A més, li resulta molt estranya l’existència, en les fotografies posteriors a l’incendi, de cossos sobre lliteres que a penes presentaven ferides. Tot això li empeny a creure que alguns dels presos «ja estiguessin morts abans».

Algunes certeses

Pesi als interrogants, existeixen algunes certeses sobre la massacre. Reclusos civils que van coincidir amb els militars han confirmat a aquest diari que funcionaris russos van assumir la responsabilitat de la presó poc abans que aquells arribessin; que molts van ser maltractats i colpejats. Però sobretot, han certificat que, fins poques setmanes abans de la tragèdia, l’hangar estava abandonat.

Yevhén Maliarchuk, un home de negocis detingut en Mariúpol al març quan intentava introduir a la ciutat ajuda humanitària, romania llavors internat en la presó. I recorda les sessions de cops a les quals els presos d’Azov eren sotmesos en la planta baixa: «Tots podíem sentir els sons esborronadors, aquests cops, aquests gemecs, aquests crits».

El seu testimoniatge és corroborat per Anna Vorosheva, qui va ser arrestada quan intentava entrar a la ciutat assetjada amb subministraments. Vorosheva afirma haver-ho sentit tot: «Els portaven de les barraques; els guardes els colpejaven i després marxaven. L’única cosa que preguntaven era: ‘Has entès el que volem sentir de tu?’ Després venia l’investigador a fer l’interrogatori. Crec que (la pallissa) era una preparació d’alguna cosa», indica la dona, qui no descarta que volguessin fer amb ells «un vídeo propagandístic».

Anna i Yevhén van ser alliberats abans de la matança. I quan la van conèixer, van reaccionar amb estranyesa. L’hangar incendiat estava «en la zona industrial de la colònia; ningú hi anava, ni tan sols a netejar», diu Vorosheva. «Jo vaig passar cent dies en aquesta presó, vaig estar en totes les instal·lacions; i puc dir que era una zona no habitada; crec que van traslladar allí als presos amb algun objectiu», destaca Maliarchuk.

Kíev parla de terrorisme

Per als pocs integrants del batalló Azov en Mariúpol que han estat intercanviats per russos i han pogut tornar a la seva casa, el succeït en Olenivka és una matança anunciada, un escarment per part del Kremlin contra uns militars emblemàtics als quals detesta. Vladislav Zhayvoronok, qui ha perdut a nombrosos companys en l’incendi, afirma fins i tot haver sentit notícies del que anava a succeir durant el temps que va estar pres a Donetsk. Aquest jove militar, de 29 anys, ferit durant el setge a Azovstal, va ser traslladat inconscient a un hospital en mans prorusses . I allí, «cada setmana, infermeres, doctors o persones de servei ens venien amb aquestes notícies: ‘Els vostres disparen contra vosaltres’; dos mesos i mig abans que succeís; era com si ens ho estiguessin avançant».

El Govern de Kíev parla ja de crim de guerra i exigeix una recerca internacional, mentre que la falta de notícies i la desconfiança cap a qualsevol informació procedent de Moscou aterreix als familiars.