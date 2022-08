França, fins ara en contra de construir un nou gasoducte amb Espanya, s'ha obert a «examinar» la possibilitat de la construcció del MidCat després de la reunió celebrada aquest dimarts entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el canceller alemany, Olaf Scholz. El ministre francès d'economia, Bruno Le Maire, ha assegurat que «Espanya i Alemanya són socis molt pròxims de França i quan fan una proposta l'examinem», subratllant que es tracta de dos països que consideren «amics i socis». Fa dues setmanes, el Ministeri francès de la Transició Energètica va manifestar fortes reticències sobre aquest nou gasoducte, que connectaria Espanya i França passant per Catalunya.

Durant la reunió celebrada entre l'executiu espanyol i l'alemany, Scholz ha insistit en el «suport total» de Berlín al MidCat com a solució a llarg termini a la problemàtica de subministrament de gas a Europa. «La seguretat dels subministraments és part de la seguretat nacional, alemanya i europea», ha sostingut el canceller. El ministre francès ha recordat que el projecte del MidCat és «una qüestió molt antiga». Fa uns anys, Espanya i França van mantenir negociacions sobre el gasoducte, que s'afegiria als dos que existeixen a la part occidental del continent, però el projecte es va abandonar el 2019.

El nou posicionament del ministre francès coincideix amb l'anunci que la companyia russa Gazprom reduirà les entregues de gas a França a partir d'aquest dimarts per un «desacord contractual», segons ha notificat la companyia francesa Engie. L'energètica no ha especificat el motiu del desacord, però ha assegurat que tenen assegurat «el volum necessari per complir els compromisos amb els seus clients».