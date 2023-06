El regulador nord-americà del transport ha informat aquest diumenge que està investigant un incident en què un treballador aeroportuari a l’estat meridional de Texas va morir després de ser succionat pel motor d’un avió de passatgers.

Un vol de l’aerolínia Delta havia arribat divendres a la ciutat de San Antonio, Texas, procedent de Los Angeles i es dirigia a la contraporta d’embarcament amb un motor encès «quan un treballador va ser absorbit per aquest motor», ha indicat a l’AFP la Junta Nacional de Seguretat en el Transport (NTSB) en un comunicat. «L’NTSB continua recopilant informació sobre l’incident», ha dit.

El treballador era empleat d’Unifi Aviation, una empresa contractada pel gegant de les aerolínies per a les operacions de terra, segons mitjans locals. Portaveus de Delta han indicat a l’emissora KENS 5 de San Antonio que la companyia està «cooperant amb les autoritats mentre comencen la seva investigació». Per la seva banda, Unifi Aviation ha assenyalat que l’incident va ser «un tràgic accident» aliè als procediments habituals de l’activitat i responsabilitat del personal.

Dimecres, l’aerolínia regional Piedmont Airlines –una subsidiària d’American Airlines– va rebre una multa de 15.625 dòlars per part de l’Administració de Salut i Seguretat Ocupacional (OSHA, per les sigles en anglès) –un altre organisme regulador–, per la mort d’un treballador del personal de terra l’any passat en un incident similar.