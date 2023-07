L'associació ultra Advocats Cristians ha denunciat el president de Correus, Juan Manuel Serrano, i demana que se l'aparti del càrrec durant el procés electorals. A la denúncia, que han interposat en un jutjat d'instrucció de Madrid, l'acusen d'haver comès malversació i tràfic d'influències per emetre un segell commemoratiu del Partit Comunista el novembre passat. L'associació ultraconservadora hi veu "manca de neutralitat" i demana que, com a mesura cautelar, se l'aparti fins al 23-J "pel perill que suposa que sigui el responsable de més de 2 milions de vots, és amic de Pedro Sánchez, va ser el cap de gabinet de la Comissió Executiva Federal del PSOE i la seva dona va a les llistes socialistes" per a les generals.

La presidenta d'Advocats Cristians, Polonia Castellanos, afirma que "és evident que Serrano va vulnerar el deure de neutralitat i la seva parcialitat" quan va difondre "amb els diners de tots els espanyols un segell commemoratiu a menys d'un any de les eleccions municipals, autonòmiques i generals". El segell, emès el 14 de novembre passat, commemorava el centenari del Partit Comunista d'Espanya (nascut el 1921). Costa 75 cèntims i Advocats Cristians ja va intentar paralitzar que es vengués. Va portar-ho davant un contenciós administratiu, però tot i que inicialment la venda es va aturar de manera cautelar, el 18 de novembre una jutgessa va aixecar la mesura perquè va concloure que la seva emissió va seguir les lleis i els reglaments establerts.