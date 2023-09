La Policia xinesa ha detingut a dues persones per causar greus danys a una secció de la Gran Muralla en obrir un forat en la seva estructura perquè pogués passar maquinària pesant, va informar aquest dimarts la televisió estatal CCTV.

Els sospitosos, identificats pels seus cognoms, Zheng i Wang, són dos treballadors de la construcció que, segons la investigació policial, van utilitzar una excavadora per a obrir un gran forat en una de les seccions de la muralla a la província central de Shanxi amb la finalitat de facilitar el pas de la seva maquinària.

L'incident va ocórrer el passat 24 d'agost en el tram anomenat "32", que forma part de la Gran Muralla construïda durant la dinastia Ming (1368-1644) i que deu el seu nom a la seva condició de ser el 32è lloc de vigilància que es troba en el territori del comtat de Youyu.

La policia va rebre una denúncia sobre el fet i es va traslladar al lloc, on va trobar evidències que el mur havia estat destruït per una màquina pesada.

Després de seguir-los la pista, els agents van localitzar als dos sospitosos en una localitat veïna i els van portar a la comissaria per a interrogar-los, on van confessar haver danyat l'estructura "per a evitar haver de fer la volta".