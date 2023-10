El pas de Rafah entre Gaza i Egipte torna a estar tancat després d'obrir-se aquest dissabte a les 10 del matí (les 9 a Catalunya) per deixar entrar els primers camions amb ajuda humanitària internacional a la Franja. Només han entrat 20 camions, tal com s'havia previst, amb medicaments, subministraments mèdics i aliments. Tal com ha recordat en un comunicat el secretari general adjunt d'Assumptes Humanitaris de les Nacions Unides, Martin Griffiths, es tracta del primer comboi d'ajuda des del 7 d'octubre quan Hamàs va atacar Israel. En aquest sentit, confia que aquesta acció sigui el principi d'un "esforç substancial" per abastir amb recursos essencials la ciutadania de Gaza dos setmanes després que comencessin les "hostilitats" a la zona.

El ministre d'Assumptes Exteriors del govern espanyol, José Manuel Alberes, ha manifestat a la xarxa social X la seva satisfacció per l'entrada a Gaza dels primers camions amb ajuda humanitària. Una ajuda que ha considerat necessària per garantir els serveis bàsics com l'aigua i l'electricitat, i protegir la població civil palestina. En aquest sentit, ha assegurat que Espanya continuarà augmentat la seva ajuda humanitària a la zona. En paral·lel, Israel ha demanat als seus ciutadans que no viatgin a Egipte, Jordània i Marroc davant el risc que puguin ser un objectiu d'atemptat pel conflicte amb Hamàs a la Franja de Gaza.