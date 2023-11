Les tropes israelianes han encerclat la ciutat de Gaza i han dividit la franja en dues parts. "Avui hi ha el nord de Gaza i el sud de Gaza", ha detallat aquest dilluns el general de les forces de defensa d'Israel, Daniel Hagari, qui ha qualificat l'operació "d'etapa significativa" en la lluita contra Hamàs. Per altra banda, el nombre de víctimes mortals palestines ascendeix a 9.770 -dels quals 4.008 són nens-, segons les últimes actualitzacions del ministeri de Salut de Gaza. Al seu torn, diverses agències de l'Organització de les Nacions Unides (ONU) han emès un comunicat conjunt on reclamen un "alto el foc humanitari" per fer arribar ajuda a la població civil de la zona després del setge. "Ja n'hi ha prou", han expressat.

En l'escrit, les agències recorden que en menys d'un mes s'han registrat 1.400 víctimes israelianes i que Hamàs ha segrestat més de 200 persones. Per altra banda, denuncia que desenes de milers de palestins s'han vist obligats a desplaçar-se i que Israel ha tallat els subministraments bàsics a 2,2 milions de persones. En aquest sentit, reiteren la necessitat que s'alliberin els ostatges "sense condicions", que es protegeixin les infraestructures crítiques per a la població civil i que es faciliti l'arribada d'ajuda humanitària a la franja. "Són 30 dies així, i això ha d'aturar-se", reivindiquen. Per posar en relleu la gravetat de la situació, l'ONU ha detallat que, des del 7 d'octubre, cada deu minuts es registra la mort d'un nen i a Gaza. Al mateix temps, cada deu minuts dos nens resulten ferits a la franja. En paral·lel, l'alt representant per a la política exterior de la UE, Josep Borrell, ha reconegut en un discurs pronunciat aquest dilluns que la situació a l'Orient Pròxim "és el resultat d'un error col·lectiu a nivell polític i moral" degut a la "manca de voluntat real" de solucionar el conflicte entre Israel i Palestina. En aquest sentit, el dirigent espanyol ha manifestat que els europeus "tenen l'obligació política i moral d'involucrar-se, no només oferint ajuda humanitària sinó contribuint a una solució duradora".