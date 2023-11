Segons informa l'estudi 'Tolerància Zero' realitzat per la Fundació Mutua Madrileña i Antena 3 Notícies els homes són "molt menys crítics" que les dones amb la violència masclista i que els joves no tenen "tan interioritzat el concepte de violència de gènere com altres grups d'edat.

Els més joves neguen la violència masclista Al voltant d'una cinquena part dels homes d'entre 16 i 21 anys estima que insultar la seva parella (22,6%), empènyer-la o colpejar-la després d'una discussió (21,5%), amenaçar-la (20,7%) o obligar-la a tenir relacions sexuals (17%) no és violència masclista. A més, gran part dels participants més joves de l'estudi, d'entre els 16 i els 18 anys, neguen que alguns actes de violència masclista ho siguin: menystenir la parella davant de família i amics (25 %), exercir control econòmic (35 %) o dificultar l'estudi o el treball (42%). Són xifres que, en alguns casos, dupliquen la negació de la violència masclista entre la població general, que opina en l'11% dels casos que els insults a la parella no són maltractaments, com tampoc ho creuen de les agressions físiques després d'una discussió (9,4%), les amenaces (10%) o el sexe sense consentiment (8%). A més, el 39% dels joves (16-21 anys) i el 37% dels més joves (16-18) són els grups amb menys consideració que hagin crescut els casos de violència masclista. En general, creix la conscienciació cap a la violència masclista Malgrat les dades dels més joves, vuit de cada deu persones de la població general (el 81%) segueix considerant que el problema de la violència masclista és molt greu, el mateix percentatge que a l'estudi del 2022. Encara que tots els grups d'edat ho consideren molt greu o greu, són els de menor edat els que tenen la percepció de gravetat més baixa. El 47% dels enquestats considera que hi ha més casos de violència masclista que abans i gairebé per a tres de cada quatre persones (72%) continua sent una cosa "inacceptable". El 42% opina que la violència masclista es podria evitar i el 16% que és inevitable "perquè sempre ha existit". L'estudi incideix que els homes són "molt menys crítics" que les dones: el 64% opina que és un problema força o molt estès, davant del 82%. A més, les dones tenen més consciència de la gravetat del problema (89% davant del 72%). La meitat de la població coneix algun cas proper Segons l'estudi, en què han participat 6.000 persones, la meitat de la població diu que coneix algun cas proper de violència masclista, sobretot entre els joves i les dones. Tot i que els enquestats consideren que qualsevol col·lectiu és susceptible de patir aquest tipus de violència, els joves i les persones amb baix nivell educatiu o adquisitiu són els que més s'assenyalen, i els mateixos joves (16-21 anys) es veuen a si mateixos com un grup molt vulnerable. Per a vuit de cada deu espanyols (82 %) els fills menors també són víctimes de violència masclista i no se'ls protegeix prou. Davant d'un cas de violència masclista, el 77% dels participants en l'estudi diu que trucaria a la policia. Però, a l'hora de denunciar, la majoria entén que la por de l'agressor, els fills, la dependència econòmica o emocional i la vergonya siguin motius per no fer-ho. Noves formes de violència i micromasclismes Les xarxes socials i la tecnologia han contribuït a generar noves formes de violència masclista entre els més joves per al 92% dels enquestats, que consideren en el 88% dels casos que la violència psicològica és tan condemnable com la física i que hi pot arribar fins i tot més perjudicial. Un de cada quatre espanyols (26 %) reconeix no condemnar les bromes i actituds masclistes com a brou de cultiu de la violència de gènere, percentatge que cau al 20 % entre les dones i més gran entre els homes joves. Els enquestats creuen que el masclisme (49%) continua sent la principal causa que hi hagi la violència masclista, seguit de l'educació (24%). Finalment, pel que fa al perfil dels maltractadors, els hi atribueixen les característiques de manipuladors (79,2%), dominants i agressius (67,5%), problemes d'alcohol o drogues (45,6%) i baixa autoestima (44, 9%).