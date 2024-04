Un home decapita el seu pare i llança el cap contra diversos cotxes a Soto de Ribera

Un home exaltat i amb les facultats molt alterades va ser detingut aquest dilluns després de tallar el cap al seu pare, a la localitat de Soto de Ribera , a Astúries. El crim, de rivets macabres, va sembrar el terror entre nombrosos veïns de la localitat, que van contemplar com l'home, ensangonat i nu de cintura per a dalt, es va dedicar a jugar amb el cap com si es tractés d'una pilota de futbol en una glorieta de Soto de Ribera, arribant a llançar-la contra els vehicles que circulaven per aquesta via, mentre no parava de riure, segons testimonis presencials.

La víctima és M. M., un septuagenari que pel que sembla havia estat zelador hospitalari durant molts anys. El fill, P. M., de 46 anys, vivia amb el seu pare en un habitatge situada prop de la glorieta. El mort tindria dos fills més, més joves. No ha transcendit què va poder desencadenar la tràgica agressió, només que el fill va decapitar amb una destral el seu pare. Els testimonis presencials li van veure amb el cap en una mà i en l'altra l'arma homicida, en la glorieta. El cos decapitat de la víctima va quedar en l'habitatge, que va ser analitzat al detall per agents de la Guàrdia Civil.

El presumpte homicida és un home alt i prim, de pèl canós. Els testimonis asseguren que estava completament fora de si, amb sang per la cara, el tors i els braços. "El guillat aquest de la rotonda de Soto de Ribera va matar a algú. Hi ha un cap en la calçada d'un paisà gran, així com us ho dic, i un home sense samarreta i ensangonat s'ha tirat damunt del meu cotxe. La Guàrdia Civil ha arribat i l'ha tombat, però hi ha un cap en la rotonda, és com si hagués tallat a una persona per la boca, increïble", afirmava a les xarxes socials amb la veu totalment alterada el conductor d'un dels vehicles atacats pel presumpte homicida, que encara no podia creure el que havia passat. Algun dels vehicles que van aparcar després de trobar-se amb l'agressor presentaven taques de sang.

Agents de la Guàrdia Civil, al lloc dels fets, a Soto de Ribera. / LUCAS BLANCO

A la zona es van desplaçar immediatament nombrosos agents de la Guàrdia Civil –al cotxe conduït per un d'ells, que anava de paisà, se li va llançar l'home damunt fins a tres vegades– i també mitjans del SAMU. Els agents es van llançar sobre l'home i van poder reduir-lo i detenir-lo. El van traslladar inicialment a la caserna de Soto de Rei, però posteriorment, i a causa del seu alterat estat mental, el van conduir a l'àrea de Psiquiatria de l'HUCA, on va quedar ingressat.

"S'ha llançat literalment sobre el cotxe", va dir un dels conductors, encara aterrit. Una altra testimoni va ser més explícita: "Es va posar davant meu i em va llançar cap. Venia amb el cap a la mà i a més rient-se. Quan vaig passar, em vaig girar i el vaig veure jugant com a pilota amb el cap. Algun cotxe va passar després amb el vidre rebentat", va assegurar la testimoni Arancha Lombas. "Vaig témer que vingués darrere meu. Vaig trucar a la Guàrdia Civil i em van dir que ja estaven de camí i que em protegís. Al final el van detenir", va afegir.

Investigació

Els avisos dels conductors parlaven per si mateixos: "Nois, no vingueu per Soto de Ribera. Hi ha un boig sense samarreta i sagnant, se'ns ha volgut tirar damunt de tots els cotxes, ve la Guàrdia Civil. Està sense samarreta i saltant damunt de tots els vehicles. Perquè no vingueu per aquí".

En els primers moments va transcendir que hi havia més persones ferides en l'incident, tot i que la Guàrdia Civil no ha informat de més implicats. La investigació ha quedat en mans de la Policia Científica de l'Institut Armat.