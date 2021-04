El govern espanyol estudia que torni el públic als estadis de futbol durant els darrers partits de la Lliga

El govern espanyol està estudiant el retorn del públic als estadis de futbol durant els darrers partits de la Lliga, segons han informat la Ser i la Cope. Aquest retorn dels aficionats a les graderies podria fer-se efectiu a partir del cap de setmana del 9 de maig, coincidint amb la fi de l'estat d'alarma, o bé només durant els dos últims partits. L'executiu estatal estaria treballant en un protocol definitiu d'actuació, que també es podria aplicar per a la Lliga Endesa de bàsquet. Aquest protocol inclouria un aforament màxim -de 5.000 espectadors segons la Cope i del 25% del total segons la Ser- i altres mesures com la prohibició d'aixecar-se o de treure's la mascareta per menjar.