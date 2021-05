El Bàsquet Girona arriba a un final de lliga dramàtic obligat a guanyar un partit

El Bàsquet Girona viu, a només dues jornades pel final de la fase de descens, el moment més delicat de la temporada. L'equip de Carles Marco no va començar gens bé el debut a LEB Or, amb un balanç de sortida d'un triomf per cinc derrotes, però va ser capaç de refer-se a això, i també a les baixes de jugadors com Llorca, Aleix Font i Dani Garcia, per arribar a la recta final de la primera fase amb opcions d'entrar en la lluita per l'ascens. El desastrós partit d'Almansa ho va impedir, però un triomf a Lleida va permetre passar a la lluita per no baixar com a líder solvent del grup amb un balanç de 6-2. Ara, després de quatre derrotes seguides, aquells números s'han convertit en un 8-6 que ho deixa tot obert, però d'una manera molt perillosa, perquè el Girona tant opta a tancar la temporada liderant aquesta lligueta i, per tant, sent repescat pels play-off d'ascens, com pot acabar baixant a LEB Plata si no guanya, almenys, un dels dos partits que li resten.

La victòria de dimecres, en un endarrerit, de l'Osca a Ourense encara ha igualat més la classificació, liderada pel Càceres, amb 9 victòries, i on a banda del Canoe i del Tizona, ja descendits, ningú es pot distreure. Els marges són mínims i fer càlculs resulta una feina molt complicada perquè encara queden diversos partits pendents, ajornats al seu dia pel coronavirus. És el cas d'un Ourense-Múrcia que es jugarà el 18 de maig, amb la lligueta ja acabada, i que podria condicionar-ho tot.

De moment el Bàsquet Girona sap que si guanya els dos partits que li resten (diumenge a Fontajau amb el Melilla, 12.30) i l'altre setmana a Càceres) té molts números de ser primer. Un triomf pràcticament garanteix la salvació, però dues derrotes deixarien l'equip en un escenari molt perillós. Ara el tall del descens el marca el Lleida (7-6), amb un partit menys. El Girona és cinquè. Guanyar el Melilla, que té elmateix balanç que els gironins (8-6) és bàsic per assegurar la tranquil·litat i més de mitja permanència.