L’empat de dissabte (1-1) contra Polònia va colpejar la confiança de la selecció espanyola, que es trobarà aquesta tarda en una situació límit davant Eslovàquia a La Cartuja de Sevilla, obligada a guanyar per no dependre de ningú més que d’ella mateixa i enfrontada contra el fracàs , en una revàlida decisiva per a Luis Enrique i un grup de jugadors que encara no convencen.

Amb aquesta incertesa, sense gol en atac, sense contundència en defensa, incapaç de guanyar encara -ni a Suècia ni a Polònia- i, ni molt menys, actuar com la favorita que se suposava en l’inici de la competició i que ara no aparenta en absolut, Espanya necessita ressorgir immediatament.

Encara té temps: un triomf assegura la classificació sense esperar d’altres marcadors. Si guanya a Eslovàquia i Polònia ho fa davant Suècia serà primera del seu grup. Si venç per més d’un gol i Suècia només empata, també comandarà el quartet. Però hi ha una excepció: si l’equip escandinau aconsegueix els tres punts, Espanya serà segona.

El lideratge ofereix dos avantatges: primer, gairebé sempre un rival més accessible als vuitens -en el seu cas, un tercer- i, segon, un descans que no tindria si fos segona o tercera de grup. Hi ha una diferència d’un dia segons sigui el lloc. Si és primera jugaria el dimarts 29, si és segona el dilluns 28 i si és tercera, el diumenge 27.

Espanya s’ha acostumat a l’empat. N’ha sumat sis en els seus últims nou duels -o tres victòries en els deu partits més recents- a les ordres de Luis Enrique. El seleccionador també es troba en el focus de la crítica per la seva elecció de la llista, la seva selecció de cada onze titular, els seus canvis i, sobretot, els resultats. Ja sense baixes, ell ha de buscar les solucions. Del primer onze al segon, del 0-0 amb Suècia a l’1-1 amb Polònia, només va alterar un nom i una posició de l’alineació (Gerard Moreno per Ferran Torres). Ara es preveu algun canvi més. Un és segur: la irrupció del capità Sergio Busquets com a titular.

Hi poden haver més novetats . Per aquí sorgeixen les possibilitats de José Luis Gayá, César Azpilicueta -si decideix avançar la posició de Marcos Llorente, que fins ara ha jugat de lateral dret dels dos partits- o Thiago Alcántara. També Ferran Torres, per la capacitat golejadora que ha demostrat en els seus 13 partits com a internacional.