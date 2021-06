Aymeric Laporte va assegurar ahir que està vivint «un somni» per disputar l’Eurocopa 2020 amb la selecció espanyola. El central del City va agrair l’afecte amb el qual va ser rebut per la resta d’internacionals i va festejar la seva estrena golejadora, davant Eslovàquia, amb una celebració d’un ball que és la seva «marca personal» anomenat tecktonic. «Ha estat espectacular, m’han rebut tots molt bé, estic molt content per això. M’he trobat amb persones fantàstiques i estic gaudint com un nen petit», va reconèixer. «És impressionant poder participar de les victòries de l’equip», va dir.