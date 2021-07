Què fèieu fa 17 anys? Núria Bagaria començar una etapa al GEiEG que encara no té final. Ahir es va fer oficial la seva renovació, per un curs més, amb una entitat que pot presumeix d’un vincle irrompible: Bagaria és la jugadora en actiu amb més temporades al club. «Estic molt contenta de seguir una temporada més podent gaudir del bàsquet amb el club de tota la meva vida, després d’aquesta última temporada que m’he perdut gairebé per complet», explicava, recordant que durant el curs passat només va poder disputar un parell de partits per una greu lesió al genoll que la va obligar a passar pel quiròfan i de la qual encara s’està recuperant. «Ja fa temps que estic preparant-me per tornar amb més força i més ganes que mai». Aquesta és la primera renovació confirmada del GEiEG, que competeix a la Lliga Femenina 2, i que fa poc va anunciar la incorporació de Paula Gili, cedida de l’Spar Girona. D’altra banda marxen Io López, fa el salt a l’Uni, Laia Moya i Camila Martínez.

A la recerca d’entrenador

L’adeu de Joan Pau Torralba després de cinc temporades a la banqueta obliga el GEiEG a buscar-li un relleu que s’espera que arribi en els pròxims dies. De moment, amb la renovació de Bagaria s’assegura lligar una de les seves peces clau en la direcció de l’equip a la pista, que aporta visió de joc, defensa i sacrifici col·lectiu. I sentiment, és clar: una jugadora fidel que ha decidit seguir creixent al club que l’ha vist progressar des de petita. Serà la dissetena temporada d’una història preciosa.