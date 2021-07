El Llagostera no en té prou i en les pròximes hores anunciarà un dels fitxatges més sonats de l’estiu: l’arribada de Jordi Xumetra com a reforç de luxe per al seu nou projecte de la Primera RFEF. El fitxatge de Xumetra, a més a més, és un cop d’efecte important, ja que el futbolista és de l’Estartit, la que serà la nova seu del conjunt d’Oriol Alsina, que espera el vistiplau per desencallar el seu trasllat. Demà, el Llagostera començarà la pretemporada i ho farà al seu Municipal, l’estadi en què tantes i tantes aventures ha viscut. Però aquesta temporada farà un salt i jugarà lluny de Llagostera. I ho farà amb un equip competitiu, com solen ser els equips d’Oriol Alsina. El fitxatge de Jordi Xumetra, que serà oficial ben aviat, encara apuja un pèl més el nivell esportiu d’un bloc que no es conformarà amb participar. A Llagostera sempre s’esforcen per fer-la grossa. La trajectòria de la bala de l’Estartit és força llaminera: format al planter del Barça, ha passat pel Figueres, el filial de l’Espanyol, el Girona (del 2006 al 2010), l’Elx, el Llevant a Primera Divisió, el Saragossa i l’Olot, on va aterrar el 2018 i és una de les persones més estimades.

Alejandro Galindo, el vuitè

Abans que arribi Xumetra, el que serà el novè fitxatge del Llagostera, el club va anunciar el vuitè: Alejandro Galindo, procedent del Badalona, i que actua com a pivot, aportarà «visió de joc, brega i arribada», tal com va dir el Llagostera a les seves xarxes socials. Galindo, de 25 anys, ha jugat al Cadis, el Sevilla C, el Sevilla Atlètic, el San Fernando, el Sanse i el Badalona, on ha disputat 24 partits i uns 1.900 minuts. Alsina continua construint un equip equilibrat i una plantilla en què tothom tindrà la seva dosi de protagonisme. Un fet que assegura que el vestidor estigui viu i compromès, sobretot quan arribin els moments importants de la temporada, aquells en què un grup fort permeti donar un plus més per aconseguir els objectius marcats.

L’alegria de Guiu

També en declaracions emeses pel club, Andreu Guiu, que aquesta setmana ha confirmat la seva renovació, va expressar la seva felicitat: «No ha estat difícil prendre la decisió de quedar-me, perquè des del primer moment sabia que el club tenia molta confiança dipositada en mi i, jo, en ells. És una relació de confiança mútua, sobretot, amb l’Oriol i l’Óscar». Guiu és un «almogàver» més. «Sento que el Llagostera és com casa meva. Només fa un any que sóc aquí, però és suficient per veure com és de proper el club i la seva gent», opina.